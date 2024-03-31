«مسار عجمان للحياد الكربوني» تعزز تخفيض الانبعاثات

تعمل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على المساهمة في تحقيق اتجاه دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، واستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة، وذلك من خلال إطلاقها للعديد من المبادرات، وأبرزها مبادرة ((مسار عجمان للحياد الكربوني))، والذي يهدف لأن تكون الإمارة رائدة في تخفيض الانبعاثات الكربونية، والوصول للحياد الكربوني، حيث تسعى الدائرة من خلال تبني تلك المبادرة في المرحلة الأولى للمنشآت الصناعية، إلى العمل على خطط قصيرة المدى وخطط طويلة المدى للتقليل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة المختلفة للمنشآت، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وستشمل المبادرة في المرحلة الثانية، المؤسسات التجارية والحكومية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، إذ تتبنى المبادرة عدة ممارسات خضراء سيتم تطبيقها لضمان تحقيق المستهدفات، من خلال تعزيز استخدام الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، فضلاً عن فرز النفايات من المصدر وإعادة تدويرها، كما وسيتم العمل على استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، والتغير في نظام الإنتاج والاعتماد على عمليات تدوير النفايات.

تعزيز

وتشمل مبادرة ((مسار عجمان للحياد الكربوني))، العلامة البيئية والتي ستساهم في منح المؤسسات الصناعية امتيازات تجارية وبيئية تساهم في تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز مبدأ الاقتصاد الأخضر.

ويتضمن المشروع عدة مراحل تبدأ بعملية تقييم للمنشأة الصناعية من خلال عمليات حصر وحساب للبصمة الكربونية للمنشأة الصناعية، ثم البدء بتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها بغرض التقليل من البصمة الكربونية للمنشأة كخطوة أولية، كما أن العمل في التنفيذ سيبدأ خلال العام الجاري، ضمن خطة واضحة يتم العمل من خلالها على التعريف بالمبادرة وآليات إنجازها وخطوات وأدلة الحصول على العلامة.

أهداف

وتعمل بلدية عجمان، على تحقيق الأهداف الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالاستدامة، ومنها مشروع معالجة النفايات، حيث تم تحقيق نسبة معالجة فيها تصل إلى 22%، وأسهم مشروع تحويل النفايات إلى طاقة عن طريق نفايات الحمأة في تقليل 30% من نفايات الحمأة، بالإضافة إلى تأثير كبير في تقليل الانبعاثات والروائح الكريهة من الحمأة، وبحلول العام 2025، سترتفع نسبة إعادة المعالجة لـ 45%، إضافة إلى إطلاقها مبادرة تركيب الألواح الشمسية لمحطات الوقود في الإمارة، ما يساهم في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بعيداً عن المصادر التقليدية غير الآمنة بيئياً، وبالتالي التقليل من الانبعاثات الكربونية. ومن المتوقع أن تساهم المبادرة في خفض الانبعاثات الكربونية 50% سنوياً، حيث تقدر كمية الانبعاثات التي سيتم توفيرها بحوالي 3820 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً.