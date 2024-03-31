«كهرباء دبي» تطلق «مير الخير الرمضاني»

سجل موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي أنبل صور العطاء والتطوع في حملة ((مير الخير الرمضاني)) المجتمعية 2024 التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، لتوفير المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، في شهر رمضان المبارك.

وتأتي حملة ((مير الخير الرمضاني)) السنوية ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تحويل فعل العطاء إلى منظومة عمل مستدام، وتحرص الهيئة على الاضطلاع بمسؤولياتها المجتمعية وتعزيز الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وإمارة دبي، ودعم عمل الخير الذي يشكل روح دبي.

وأثمرت إسهامات موظفي الهيئة جمع 831 صندوقاً من المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية.

وأكد الموظفون حرصهم على ترسيخ أواصر المجتمع المتعاضد والمتماسك في دبي، وتجسيد المبادئ السامية للدين الإسلامي الحنيف، والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، القائم على الخير والإحسان والرحمة.

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