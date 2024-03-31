«كهرباء دبي» تطلق «مير الخير الرمضاني»

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي أنبل صور العطاء والتطوع في حملة ((مير الخير الرمضاني)) المجتمعية 2024 التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، لتوفير المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، في شهر رمضان المبارك.
وتأتي حملة ((مير الخير الرمضاني)) السنوية ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تحويل فعل العطاء إلى منظومة عمل مستدام، وتحرص الهيئة على الاضطلاع بمسؤولياتها المجتمعية وتعزيز الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وإمارة دبي، ودعم عمل الخير الذي يشكل روح دبي.
وأثمرت إسهامات موظفي الهيئة جمع 831 صندوقاً من المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية.
وأكد الموظفون حرصهم على ترسيخ أواصر المجتمع المتعاضد والمتماسك في دبي، وتجسيد المبادئ السامية للدين الإسلامي الحنيف، والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، القائم على الخير والإحسان والرحمة.
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