أمين عام مجلس حكماء المسلمين: الإمارات نموذج متفرد في نشر قيم التعايش والتسامح

أكد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن الإمارات تمثل نموذجاً متفرداً في تشجيع وتعزيز ونشر قيم التعايش والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.

وقال بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس المجلس، إن إنشاء المجلس جاء في وقت حرج للغاية من تاريخ الأمة والعالم تعالت فيه أصوات العنف والحروب والصراعات، واصفاً المجلس بأنه منصة عالمية للحكمة والوسطية والاعتدال في مواجهة خطابات التعصب والكراهية والتمييز.

وأوضح أن مجلس حكماء المسلمين أحدث حراكاً كبيراً على مستوى الحوار بين الأديان توج بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في أبوظبي، منوهاً بأن المجلس يقود جهوداً كبيرة لتوحيد صف الأمة ولم شملها من خلال حوار شامل لجميع مكونات المجتمع المسلم.

إعلان التأسيس

وعن الإعلان في أبوظبي عن تأسيس مجلس حكماء المسلمين قبل 10 أعوام في 21 رمضان من العام 1435 الهجري بحضور عدد من كبار علماء الأمة كأول هيئة دولية مستقلة تسعى لتعزيز السلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني قال: ((لقد عانت الأمة كثيراً خلال العقود الأخيرة بسبب ما تشهده بعض المجتمعات المسلمة من حالات اضطراب واحتراب، وتصاعد خطابات العنف والتطرف والإرهاب، فضلاً عما يشهده عالمنا اليوم من تحديات ونزاعات وصراعات كانت نتيجتها ملايين اللاجئين والمشردين والمعوزين، وظهور تحديات عالمية جديدة لم يكن العالم الإسلامي بمنأى عنها مثل قضايا الأمن المائي والغذائي، والتغيرات المناخية والتحديات البيئية، وتصاعد خطابات الكراهية والعنصرية والتمييز، وظهور ما يسمى الإسلاموفوبيا والدينوفوبيا وغيرها من القضايا الدينية والاجتماعية والإنسانية)).

وأضاف الأمين العام: ((لذا كانت هناك حاجة ملحة لتدخل عاجل وضروري سعياً لوقف حال الاحتراب وحقن دم الإنسان، والعمل على استعادة الأمة ريادتها ووحدتها، وتجنيبها عوامل الانقسام والتشرذم، ومواجهة الفكر المتطرف من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة وتنقيتها مما علق بها من شوائب الفهم التي انحرفت بها عن مقاصدها النبيلة)).

وأكد أنه في هذا السياق جاء قرار إنشاء المجلس في أبوظبي باعتباره هيئة دولية مستقلة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعضوية نخبة من حكماء الأمة وعلمائها ووجهائها ممن يتسمون بالحكمة والعدالة والوسطية للعمل على لم شمل هذه الأمة، وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها، ومواجهة ما يهدد القيم الإنسانية ويشيع شرور الطائفية والعنف)).

إنجازات المجلس

وبشأن ما حققه المجلس في مجال الحوار بين الأديان على مدار الأعوام العشرة الماضية أكد الأمين العام أن المجلس أحدث حراكاً كبيراً على مستوى الحوار بين الأديان، من خلال جولات الحوار بين الشرق والغرب وتوجت بإطلاق الرمزين الدينيين الأبرز في العالم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وثيقة الأخوة الإنسانية، في أبوظبي عام 2019، الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

الإمارات نموذجاً

وأكد الأمين العام أن الإمارات تعد نموذجاً متفرداً في تشجيع التعايش والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة على كافة المستويات الداخلية والخارجية، فعلى الصعيد الداخلي تعد الإمارات نموذجاً رائداً للتعايش الإنساني بين جميع البشر، فعلى أرضها الطيبة المباركة يعيش أشخاص ينتمون إلى 200 جنسية حول العالم في تسامح وأمان وسلام.. فالتسامح والتعايش المشترك من القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي يستمدها من وسطية الدين الإسلامي الحنيف، ومن العادات والتقاليد العربية النبيلة، ومن حكمة وإرث زايد الخير، في ظل قيادة حكيمة تؤمن ببناء الإنسان والإنسانية، حيث تُعد دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم، والأمان، والتعددية الثقافية، والاحترام المتبادل، وهو أمر متأصل في الشعب الإماراتي كما كفلته أيضاً قوانين دولة الإمارات التي أكدت قيم العدل والاحترام والمساواة، وجرّمت الكراهية والعصبية، وأسباب الفرقة والاختلاف.

وقال: ((أود هنا أن أشيد بالجهود الدؤوبة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والذي يعد رائداً من رواد التسامح والتعايش الإنساني، وأؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مجلس حكماء المسلمين ووزارة التسامح والتعايش في العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة على المستويين المحلي والدولي)).

دور الشباب

وحول دور الشباب في تعزيز الإخاء الإنساني وكيفية جعلهم سفراء سلام للمجتمع المدني العالمي ومبادرات المجلس في هذا الصدد، قال: ((يولي مجلس حكماء المسلمين أهمية كبيرة للشباب باعتبارهم قادة المستقبل، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الهادفة في مقدمتها ((منتدى شباب صناع السلام الذي انطلق في عام 2018 بنسخته الأولى بمبادرة من مجلس حكماء المسلمين وبالشراكة مع الأزهر الشريف، ومؤسسة روز كاسل، بهدف تدريب جيل من الشباب على التعايش وبناء السلام، وذلك انطلاقاً من رؤية مشتركة لعالَمٍ يتعاون فيه الناس - على مختلف جنسياتهم ودياناتهم وعرقياتهم وخلفياتهم- على تعزيز أواصر السلام والأخوة الإنسانية كافة، ليحلَّا محل الصراع والعنف والحرب)).

إنجازات مناخية

وتحدث الأمين العام، عن إنجازات المجلس في مجال المناخ وخططه المستقبلية في ضوء جهوده لتفعيل دور قادة الأديان في مواجهة التحديات العالمية خاصة قضية المناخ، حيث أكد أن المجلس يبذل جهوداً كبيرة من أجل تعزيز دور قادة ورموز الأديان في مواجهة التحديات العالمية، وذلك لما يمثله هؤلاء القادة والرموز من صوت مؤثر في الملايين من أتباعهم حول العالم، وفي هذا الإطار جاءت دعوة المجلس لقادة ورموز الأديان من أجل أن يشكلوا صوتاً واحداً في مواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها قضية التغير المناخي، حيث نظم مجلس حكماء المسلمين مؤتمراً لقادة ورموز الأديان في جنوب شرق آسيا أعقبه القمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، والتي عقدت في أبوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي أطلقت وثيقة ((نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ))، والذي وقعه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب 38 من قادة الأديان ورموزها، ومثل دعوة إلى صنّاع السياسات والقرار حول العالم من أجل اتخاذ خطوات جادة تجاه ظاهرة التغير المناخي، وما تحمله من تأثيرات سلبية أحدثت خسائر مادية وبشرية كبيرة.. وتوجت هذه الجهود بتنظيم مجلس حكماء المسلمين، جناحاً للأديان في COP28، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وذلك بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة التسامح والتعايش، والذي شكل مبادرة استثنائية مثلت جسراً للتواصل بين علماء وقادة الأديان وبين جميع المعنيين بالتغير المناخي)).

تحديات جسيمة

وبشأن ما تشهده الأمة الإسلامية والعالم من تحديات جسيمة من حروب وصراعات وصولاً إلى الفقر والتطرف وما تشكله من تهديد خطير على سُبل العيش والسلام والاستقرار ودور مجلس حكماء المسلمين في هذا الصدد ورؤيته للتفاعل مع هذه الأحداث والتحديات نوه بأنه: ((منذ تأسيس مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، قبل عقد من الزمان، وهو يتفاعل بشكل كبير مع القضايا والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم أجمع، فقد انبرى المجلس للدفاع عن قضايا الأمة فكانت القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياته.. فعقد المجلس مؤتمر نصرة القدس بالتعاون مع الأزهر الشريف، وخلال الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة أدان المجلس بشدة ما يتعرض له القطاع والأراضي الفلسطينية، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين فوراً ودون تأخير.. كما كان للمجلس موقف سباق من قضية مسلمي الروهينغيا، وفي أوج الأزمة بعام 2017، عقد المجلس مؤتمراً اجتمع فيه ممثلون عن ميانمار من المسلمين والمسيحيين وعن الحكومة البورمية للحديث حول إمكانية حل هذه الأزمة، كما زار وفد من المجلس والأزهر الشريف مخيمات مسلمي الروهينغيا اللاجئين في بنغلاديش، بالتزامن مع استكمال الاستعدادات لانطلاق أولى القوافل الإغاثية والإيوائية لمساعدة ودعم اللاجئين الذين تجاوز عددهم مئات الآلاف من الشعب البورمي وعانوا أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة)).

حرق القرآن

وفي مواجهة حملات حرق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة إلى الرسول محمد عليه أفضل الصلوات والسلام، أدان مجلس حكماء المسلمين مثل هذه الممارسات الاستفزازيَّة التي تتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدوليَّة التي تدعو إلى ضرورة احترام الآخر وقبوله وعدم الإساءة للمقدسات والرموز الدينيَّة.

وأوضح أنه خلال عام 2021 أصدر المجلس تقريراً خاصّاً حول الموقف القانوني لمحاربة خطاب الكراهية ضد الإسلام، وإجراءات التقاضي في أوروبا، وفي عام 2023 رحب المجلس بقرار البرلمان الدنماركي الخاص الذي نصَّ على حظر ((المعاملة غير اللائقة)) للنصوصِ الدينيَّة ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينيَّة معترف بها، الذي يحظر عمليّاً حرق المصحف، مؤكِّداً أن إقرار هذا القانون يعد خطوةً مهمةً من شأنها أن تُسهم في تعزيز روح التسامح والتعايش المشترك، والاحترام المتبادل للمقدسات والرموز الدينية.

تحديات عالمية

وحول نظرة مجلس حكماء المسلمين للتحديات العالمية ودور العلماء والحكماء في مواجهتها، أكد المستشار محمد عبدالسلام، أن المجلس لديه إيمان راسخ بأهمية تعزيز صوت الحكمة والعقل في مواجهة التحديات العالمية، والعودة لتعاليم الأديان السمحة التي يرى فيها الترياق لجميع ما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات.

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