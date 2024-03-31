مجلس سالم القاسمي: تمديد عام الاستدامة يعزز ريادة الإمارات

أكد الحضور في مجلس الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أهمية تمديد ((عام الاستدامة)) ليشمل 2024، مما يجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز ريادة دولة الإمارات ورؤيتها العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة كواحدة من الأولويات الرئيسية تجاه أجيال المستقبل، ولتكون المحرك الرئيس والداعم لتحقيق التنمية الشاملة محلياً وعالمياً.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، إن تمديد عام الاستدامة يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة والتزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن المبادرة نجحت خلال عام 2023، في تعزيز الوعي بقيم الاستدامة على المستوى المحلي، وشجعت على تغيير السلوكيات وإلهام العمل الجماعي، وتعزيز الممارسات المستدامة في شتى المجالات والقطاعات البيئية والتنموية والإنسانية، بهدف الوصول إلى مستقبل واعد وأكثر ازدهاراً، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

من جانبه، أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أهمية تمديد عام الاستدامة لدوره في تعزيز الوعي لدى شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حرص على زراعة نهج الاستدامة لتستمر قيادتنا الرشيدة بالحفاظ عليها ووفرت كل الأنظمة والتشريعات التي جعلت الإمارات من الدول السباقة في حماية البيئة، والحفاظ على حق الأجيال في التمتع بالحياة، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد حرصت على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني سياسة الاقتصاد الدائري، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

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