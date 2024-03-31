أمسية رمضانية لأسر نزلاء المؤسسات الإصلاحية والمفرج عنهم بدبي

تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وفي إطار حملة ((رمضان في دبي))، نظمت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أمسية رمضانية، استضافت فيها عدداً من أسر نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم، بهدف تسليط الضوء على أهمية الوعي المجتمعي والتسامح بين مختلف فئات المجتمع في تعزيز الدمج الاجتماعي.

وتأتي الفعالية انطلاقاً من حرص هيئة تنمية المجتمع على إبراز قصص النجاح، سواء لأسر النزلاء أو للمفرج عنهم المنتسبين للبرامج التأهيلية النفسية الاجتماعية التي توفرها الهيئة، بهدف التأكيد على أهمية الترابط والتمسك بالقيم والهوية الوطنية في تعزيز الدمج الاجتماعي، بما يتيح دمج نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم وأسرهم في مسيرة بناء وتطوير المجتمع، وجعلهم أفراداً منتجين وفاعلين في المجتمع، بهدف تغيير حياتهم للأفضل، وتوفير فرص أفضل لهم لتعزيز اندماجهم المجتمعي.

واستضافت الفعالية، التي أقيمت في مجلس أم سقيم، ونظمها قسم رعاية السجناء وأسرهم ومجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، العميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، وذلك بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والاختصاصيين في الهيئة، وعدد من الجهات الداعمة للحملة: جمعية أكاف، مركز لوتاه التقني، وجمعية النهضة النسائية.

دمج

ونوه حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، بالإنجازات اللافتة التي حققتها الأسر بالتعاون مع قسم رعاية السجناء وأسرهم، بما يمهد الظروف لدمجهم بأفضل الصور، ومساعدتهم على المشاركة بشكل فعّال في المجتمع، والمساهمة في تنميته وخدمته.

وقال: ((يؤكد وجودنا اليوم أن تجاوز أي تحديات مهما كانت صعبة، يصبح أسهل وأفضل بالتعاون والعمل المشترك، من خلال الحرص على تمكين أسر نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم، وإيجاد البرامج والأنشطة التي من شأنها المحافظة على الترابط المجتمعي والأسري الذي تحث عليه دولتنا. وسيشكل نجاحكم في تغيير حياتكم وحياة أبنائكم رسالة إيجابية تحمل معاني ودلالات يستلهم منها أفراد المجتمع نموذجاً يحتذى به)).

تأهيل

من جهته، أكد العميد مروان جلفار تضافر جهود الجهات الحكومية بهدف الحصول على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تحقيق التأهيل النفسي الاجتماعي بجودة عالية للمنتسبين في البرامج التأهيلية المقدمة من قسم رعاية النزلاء وأسرهم، وأهمية احتواء المفرج عنهم بعد فترة الإفراج لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأشاد العميد مروان جلفار بحرص عدد من المنسبين للبرامج التأهيلية النفسية الاجتماعية على التحدث بشجاعة وجرأة عن مرحلة التعافي، ونجاحهم في تجاوز التحديات التي واجهتهم خلال رحلتهم العلاجية، بما يعكس نموذجاً إيجابياً لمنتسبين آخرين يمرون بمرحلة العلاج والتعافي بمساعدة البرامج التأهيلية.

وتضمنت الأمسية جلسة حوارية، شارك فيها عدد من المفرج عنهم، تحدثوا فيها عن قصص نجاحهم، وكيف أسهم إيمانهم بضرورة التغيير والتزامهم بالبرامج التأهيلية والإرشاد النفسي الاجتماعي التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع في تجاوزهم للماضي، وبدء صفحة جديدة أكثر إشراقاً في حياتهم.

وكرّم مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع أمهات النزلاء والمفرج عنهم، كما تم تكريم أسر النزلاء التي أكملت مجموعة البرامج التوعوية لتعزيز العلاقات الأسرية التي تقدمها الهيئة.

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