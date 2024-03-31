باحث إماراتي يستخدم بيانات الأقمار الاصطناعية في مراقبة المياه الجوفية

يعكف الإماراتي خالد علي الغفلي، الباحث في تخصص هندسة مصادر المياه، على إعداد أبحاث الدكتوراه في كيفية استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية في مراقبة المياه الجوفية في دولة الإمارات، ومعدل تدفق نهر النيل الأزرق من هضبة إثيوبيا إلى السودان، حيث تشير البيانات إلى قدرة الأقمار الاصطناعية في مراقبة مصادر المياه، ومدى قدرة الذكاء الاصطناعي في تحسين نتائج بيانات الأقمار الاصطناعية وتمثيلها لأرض الواقع.

وقال خالد الغفلي، إنه طالب دكتوراه في جامعة غلاسكو بالمملكة المتحدة، وحاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير من جامعة ولاية ميشيغان - الولايات المتحدة الأمريكية، وإنه تدرب في معهد اليونيسكو المتخصص في علم البيئة والمياه في هولندا، ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العالمية.

مقارنات

وأضاف: البحث المتعلق بدولة الإمارات، تمت فيه مقارنة بيانات الأقمار الاصطناعية مع مناسيب المياه الجوفية في الآبار، وتشير نتائج الدراسة إلى مدى فاعلية الأقمار الاصطناعية في مراقبة المياه الجوفية، وأهمية السياسات البيئية التي وضعتها الدولة في المحافظة على المياه الجوفية، موضحاً أن هدف البحث المتعلق بهضبة إثيوبيا، هو حساب معدل تدفق نهر النيل الأزرق من الهضبة للسودان، عن طريق بيانات الأقمار الاصطناعية، وتمت مقارنة تلك البيانات مع بيانات نهر النيل الأزرق الحاصل عليها من وزارة الري والموارد المائية في السودان.

وأشار الباحث خالد الغفلي، إلى هطول كميات وفيرة من مياه الأمطار على دولة الإمارات، والتي قد ينتج عنها تحسن في جودة المياه الجوفية من ناحية الملوحة، أو المنسوب العام، ومع استمرارية تساقط الأمطار، قد يسهم ذلك في ارتفاع منسوب المياه الجوفية، لتصل لمنسوب مجاري الأفلاج، وعودة تدفق المياه في الأفلاج لفترات وجيزة. وأردف: ما يميز جيولوجية وتربة دولة الإمارات، هو سرعة نفاذ المياه للتربة، ووصولها لطبقة المياه الجوفية بسهولة، وبالأخص خلال فصل الشتاء.

منسوب

وأكد أنه بناء على بيانات الأقمار الاصطناعية فإنّ منسوب المياه الجوفية يرتفع بعد عدة أسابيع من هطول الأمطار، لذلك تتوجه العديد من دول العالم لتبني طرق وتقنيات حديثة في حصاد مياه الأمطار، واستغلالها بدلاً من تركها للتبخر وتصريفها إلى البحار.

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