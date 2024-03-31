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«كهرباء الشارقة» تنير شعبية الخطم في مليحة

3/31/2024 7:18:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع إنارة شعبية الخطم والطرق الداخلية والطريق المؤدي للشعبية في منطقة مليحة، حيث تم تركيب 240 عمود إنارة وتركيب 240 كشافاً وتمديد كابلات بمسافة 11.300 متر.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تواصل جهودها لتنفيذ مشروعات إنارة الشوارع في الشعبيات وطرق المنطقة الوسطى، من خلال تركيب أعمدة الإنارة بأطوال تناسب طبيعة كل منطقة واختيار الكشافات والمصابيح وفق أفضل المواصفات التي تحقق الأمن والسلامة لسكان المنطقة وقائدي المركبات والمظهر الجمالي والحضاري.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تهدف لتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة وتلبية متطلباتهم وفق أفضل المواصفات في كافة المدن والمناطق.

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