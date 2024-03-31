فاعل خير يخصص وقفاً للأيتام بـ 45 مليون درهم

سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أصولاً متنوعة لفاعل خير أوقفها لدى المؤسسة لتتولى إدارتها والإشراف عليها، وتخصيص ريعها لمصارف خدمية مجتمعية مختلفة.

وأوقف فاعل خير من أصحاب الأيادي البيضاء عقارات في إمارة الشارقة، لتكون وقفاً دائماً تحت نظارة (أوقاف دبي)، وتتولى إدارته وصرف ريعه على الأيتام وعموم الخير.

وأعلنت المؤسسة، إضافة وقف خيري جديد إلى مجموعة مشروعاتها الوقفية الإنسانية، وعقار تبلغ مساحته 72456 قدماً مربعاً شيد فيه ثلاثة أبنية تتكون من قاعات عرض ومستودعات ومجموعة شقق سكنية ومكاتب تجارية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون درهم.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، أن مبادرة فاعل الخير المقيم في دبي تبرز ثقة مختلف شرائح المجتمع من مقيمين ومواطنين بأوقاف دبي وقدرتها العالية على إدارة استثماراتهم الخيرية وفق منظومة متكاملة وذكية لإدارة الأصول وتحقيق العائد الأمثل منها.

وقال فاعل الخير رجل الأعمال السوري، إن إقامته في دبي كانت نقطة تحول في حياته فقد وجد فيها الأمن والأمان والحاضنة للنجاح والتميز والتقدم وكان لها الفضل في تغيير مسيرة حياته نحو الأفضل. وأضاف: عرفاناً وامتناناً لهذا البلد الطيب الذي عشت فيه معظم حياتي ارتأيت أن أشارك في مسيرة العمل الإنساني والتكافل المجتمعي المتأصلة في شعب الإمارات وأن أوقف هذه العقارات لتديرها (أوقاف دبي).

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