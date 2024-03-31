25 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ«دار البر»

تلقت جمعية دار البر، تبرعاً سخياً من بنك دبي الإسلامي، بقيمة 25 مليون درهم، في إطار الدعم المتواصل من قبل البنك للجمعية ولجميع مؤسسات العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أن التبرع الكبير من جانب ((دبي الإسلامي)) يندرج ضمن الشراكة التاريخية، الخيرية والإنسانية والمجتمعية الاستراتيجية، التي تجمع بين الطرفين، على مدار العقود الأربعة الماضية، وهي شراكة وطنية تصب في المصلحة الوطنية العليا، وتسهم في تعزيز الاستدامة، ودعم مسيرة التنمية المجتمعية والشاملة.

وأعرب د. محمد المهيري، باسم مجلس إدارة جمعية دار البر وأسرة وفرق عمل الجمعية، عن بالغ الشكر والتقدير لبنك دبي الإسلامي على هذا التبرع السخي، الذي يرفد به البنك قطاع العمل الخيري الإنساني الإماراتي وشرائح المحتاجين والمستحقين، سنوياً. وأشار الدكتور المهيري، إلى أن قيمة التبرع التي قدمها البنك لـ((دار البر))، هي من حصيلة ((زكاة المال))، التي يلتزم البنك بسدادها وتقديمها لمؤسسات العمل الخيري الإماراتي، جرياً على سياسته وتقاليده السنوية، وتشكل دعماً استثنائياً كبيراً للجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة، وتسهم في دعم وتنفيذ مشاريعها الخيرية ومبادراتها الإنسانية على أرض الواقع، وإغاثة المنكوبين ومساعدة شرائح الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، داخل الإمارات.

وأبان أن أعداداً كبيرة من المستحقين، من فئات الفقراء والمحتاجين، تستفيد سنوياً من تبرع ودعم ((دبي الإسلامي)) لجمعية دار البر، ما يُحدث نقلة نوعية واسعة في العمل الخيري، داخل الدولة وخارجها، ويسهم في تلبية احتياجات ومتطلبات تلك الأعداد الكبيرة والشرائح المجتمعية الواسعة، بينهم المرضى غير القادرين مادياً، والأرامل، والأيتام، والمُطلقات، وأصحاب الهمم، والطلبة المُتعثرون في سداد رسومهم الدراسية، والأسر المتعففة، وغيرهم. وأكد الرئيس التنفيذي لـ((دار البر))، أن الجمعية تلتزم بأقصى درجات الحوكمة والشفافية والجودة في عملها الخيري وخدماتها الإنسانية وأدائها الإداري والمالي، بصورة تضمن وصول تبرعات وصدقات ودعم وزكاة عملائها، من أهل الخير والمحسنين ومؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى مُستحقيها على أكمل وجهٍ ممكن، وبشكل يُعزز ثقة عملائها والمُستفيدين من خدماتها، من المتبرعين والمُستحقين.

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