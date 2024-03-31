الإمارات تنفذ مع مصر والأردن عمليتي إسقاط جوي إغاثي لغزة

نفذت الإمارات، أمس، عمليتي إسقاط جوي للمساعدات الإغاثية لغزة بمجموع 130 طناً. فقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية ((طيور الخير)) وضمن عملية ((الفارس الشهم 3)) لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، الإسقاط الجوي الـ 20 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة. وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة. وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 3 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية ((طيور الخير)) إلى 989 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية ((طيور الخير)) ضمن إطار ((عملية الفارس الشهم 3)) لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

الإمارات والأردن

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية ((الفارس الشهم 3))، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات وسلاح الجو الملكي الأردني سادس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة، حيث بلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها 48 طناً من المساعدات.

ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

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