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علي سنجل لـ« البيان »: «ذخر» أسهم في تمكين كبار المواطنين وعزّز جودة حياتهم

3/31/2024 7:18:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، قائد مشروع ذخر إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، أن النادي يسعى إلى تمكين ودمج كبار المواطنين في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، عبر تقديم خدمات متكاملة تسهم في مساعدة المستفيدين من خدمات النادي في مواكبة التطور السريع للحياة بكافة أوجهها.

وأوضح، أن ((ذخر)) الذي يهدف إلى استدامة الهوية الوطنية للأسرة الإماراتية، من خلال أنشطته وفعالياته، أسهم منذ افتتاحه في حديقة الصفا بدبي، في رفع مؤشر الأداء لتحسين جودة حياة هذه الفئة إلى 97.3%.

وأضاف اللواء سنجل: نظم النادي منذ يونيو 2023 وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، 57 ورشة ومحاضرة لأعضائه البالغ عددهم 868 منهم 479 من الرجال، و389 من النساء.

وأضاف: النادي حقق العديد من الإنجازات كما حاز على 3 شهادات آيزو وهي: الآيزو 22316 لسنة 2017 المختصة في المرونة المؤسسية، والآيزو 23592 لسنة 2021 للمواصفات القياسية المخصصة للتميز في الخدمات، والآيزو 37101 لسنة 2021 المختصة بأهداف التنمية المستدامة داخل المؤسسات.

وأشار إلى أن رواد نادي ذخر إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، يحظون بكامل الرعاية والاهتمام، كما حقق النادي العديد من الإنجازات لصالح الفئات المستهدفة وهم المواطنون من سن 55 فما فوق.

وحول اختيار الحدائق لإنشاء سلسلة أندية ذخر، أوضح اللواء الدكتور سنجل، أن الحدائق تعكس طاقة إيجابية على روادها وألوانها الخضراء الطبيعية لها دور في تعديل المزاج وتحسين النفسية، كما أنه تم تصميم مبنى النادي بشكل انسيابي يتيح لرواده تجربة تفاعلية مع بعضهم البعض ومع أجنحة النادي. كما يهدف النادي إلى تحقيق الاستقرار الأسري لأعضائه وأن يكونوا منتجين في مجتمعهم، عبر تقريب الخطوط الزمنية بين كبار المواطنين وجيل الشباب.

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