حمدان بن محمد: نشكر دعم مجتمع الأعمال للمشاريع الخيرية

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أعلن رجل الأعمال الإماراتي عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، عن تبرعه بمبلغ 150 مليون درهم، لإنشاء مجمع طبي وقفي.

جاء ذلك خلال اتفاقية وقعتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مع عبد الرحيم الزرعوني، حيث سيتولى إنشاء مجمع طبي وقفي، تذهب عائداته لدعم مشاريع المؤسسة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في حسابه على منصة «X»: «وقعت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اتفاقية مع رجل الأعمال عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، تتضمن مساهمة لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم.. نشكر عبد الرحيم الزرعوني على هذه المبادرة، ونشكر دعم مجتمع الأعمال للمشاريع الخيرية».

رؤى إنسانية

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن مؤسسة المبادرات تستلهم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تقديم كل أشكال الدعم للمجتمعات الأقل حظاً في العالم، وتسخر إمكاناتها وخبراتها من أجل التخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال معاليه: «تأتي هذه الاتفاقية لإنشاء مجمع طبي وقفي، تذهب عائداته لدعم مشاريع المؤسسة، استمراراً للتفاعل الكبير من مجتمع الإمارات مع مشاريع ومبادرات المؤسسة، وهو ما أثمر عن تبرعات سخية، ومساهمات نوعية، توفر الأرضية النموذجية لتحقيق مستهدفات المؤسسة، وتعزيز قدرتها على التوسع في برامجها ومشاريعها حول العالم».

هدف نبيل

من جهته، قال عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني: «تعبر هذه الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن التزامنا بمساندة الجهود المباركة التي تبذلها دولة الإمارات، ومؤسسة المبادرات، في تقديم العون للمجتمعات الأقل حظاً، كما تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في العالم، باعتبارها نموذجاً في البذل والعطاء». وأضاف: «نتشرف بأن نكون من الداعمين لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، من خلال إنشاء هذا المجمع الطبي الوقفي، حيث ستكون عائداته مسخرة لدعم مشاريع ومبادرات المؤسسة، ونأمل في أن يكون لمشاركتنا خلال شهر رمضان الكريم، تأثير ملموس في تلبية طموحات وتطلعات المجتمعات الأقل حظاً حول العالم».

تعزيز ثقافة



وتواصل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ترسيخ مسيرتها الناجحة في العمل الخيري والإنساني، حيث تمكنت في العام 2023، من زيادة عدد المستفيدين من مبادراتها بواقع 9 ملايين مستفيد، مقارنة بالعام 2022، كما توسعت في تقديم برامجها ومبادراتها وحملاتها ومشاريعها الإغاثية والمجتمعية، لتشمل 105 دول، بزيادة 5 دول مقارنة بعدد الدول التي غطتها في العام 2022. وبلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة في العام 2023، نحو 1.8 مليار درهم، ما أحدث أثراً إيجابياً في حياة 111 مليون مستفيد.

وأطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من 20 عاماً. وتنضوي تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة، تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات الإنسانية والمجتمعية والتنموية، مع التركيز على الدول الأقل حظاً، والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشة. وتعد مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الأكبر من نوعها محلياً وإقليمياً.

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