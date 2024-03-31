«جيسيك غلوبال» يؤكد أهمية تأمين الأصول الرقمية ذات القيمة العالية

((جيسيك جلوبال 2024)) يستضيف أكثر من 750 شركة | البيان

دبي - البيان

يستعرض معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات ((جيسيك غلوبال 2024))، أفكار وتطلعات متحدثين وعارضين بارزين حول أهمية النسخ الاحتياطي للمعلومات الحساسة، وخيارات النسخ الاحتياطي المتنوعة المتاحة للأفراد والشركات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي، الذي يصادف 31 مارس.

وباعتباره الملتقى الدولي لمجتمع الأمن السيبراني، وأكبر حدث للأمن السيبراني وأكثرها تأثيراً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يستضيف معرض ومؤتمر ((جيسيك غلوبال 2024)) الذي يقام في الفترة من 23 إلى 25 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 750 شركة من أبرز شركات الأمن السيبراني في العالم، بالإضافة إلى أكثر من 350 متحدثاً رائداً في مجال أمن المعلومات، و1000 مخترق هاكر أخلاقي من أكثر من 130 دولة.

وقال الدكتور ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني، هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والتي تعود فيه ((هواوي)) للمشاركة في المعرض في السنة الرابعة على التوالي: ((يقدم هذا المعرض الخيارات الأكثر ملاءمة، والأفكار المستقبلية، والابتكارات فيما يتعلق بالبرمجة، ولا شك في أن معرض ومؤتمر جيسيك غلوبال ودولة الإمارات يشكلان معاً التركيبة المثلى لبناء واحة رقمية موثوقة في قلب العالم العربي)).

وقال أليكسي لوكاتسكي، المدير العام ومستشار أعمال الأمن السيبراني لدى شركة ((بوزيتيف تكنولوجيز)): ((تشارك المؤسسات في الشرق الأوسط بنشاط كبير في التحول الرقمي، ما يؤدي إلى توسيع المجال الذي يستخدمه مجرمو الإنترنت للهجوم)).

وأفادت شركة بوزيتيف تكنولوجيز، بأن برامج الفدية هي عادة النهج الأول لجميع الهجمات الإلكترونية، ما يترك الشركات أمام خيارين إما استثمار مبالغ ضخمة من المال في الأمن السيبراني، أو بناء نظام جاهز عند فشل الدفاعات الأمنية.

مواجهة اختراقات

ومن خلال ضمان اكتمال النسخ الاحتياطي وتحديثه باستمرار، ستكون الشركات والأفراد مجهزين بشكل أفضل للتخفيف من التهديدات المتزايدة لأمنهم السيبراني، مثل هجمات برامج الفدية، ورسائل التصيد الاحتيالي، وانتهاكات البيانات المصممة لإضعاف الحواجز.

ووفقاً للدكتور سمير أبو طاحون، الرئيس التنفيذي لشركة إس إم تي، فإن النسخ الاحتياطي المنتظم يضمن قدرة المؤسسات على استعادة أنظمتها دون الحاجة إلى دفع مبالغ فدية وتوفر نسخاً احتياطية للبيانات في حالة الحذف العرضي أو تلف البيانات، سواءً كان ذلك بسبب خطأ بشري أو بسبب التهديدات.

وأضاف: النسخ الاحتياطي المنتظم ضروري لتوفير المرونة والاستمرارية في مواجهة التهديدات المختلفة.

ويوفر النسخ الاحتياطي السحابي، إمكانية التوسع والمرونة والنسخ الاحتياطي الآلي، ولكن هناك خطر مرتبط بتوقف الشركات السحابية عن العمل أو مغادرة السوق، ما حدث بالفعل في دول مثل الصين، ونتيجة لذلك، أصبح النسخ الاحتياطي المختلط، الذي يجمع بين التخزين المحلي والتخزين السحابي، أكثر شيوعاً.

وأضاف أبو طاحون: بدأت بعض المؤسسات أيضاً استكشاف حلول النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS) وحلول الاسترداد في حالات الكوارث كخدمة (DRaaS)، والتي تقدم خدمات إدارة النسخ الاحتياطي والاسترداد التي يستضيفها مزودو الطرف الثالث، وتستفيد حلول النسخ الاحتياطي الناشئة هذه من التقنيات المتقدمة مثل التشفير وإلغاء البيانات المكررة.

أمن سيبراني

ويعد اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي، بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأهمية تأمين البيانات، سواءً كانت شخصية أو خاصة بالشركات. وتعتبر فرصة رائعة للأفراد والشركات للتفكير في معرفتهم بالأمن السيبراني وتنفيذ أفضل الممارسات لحماية الأصول الافتراضية.

((جيسيك جلوبال 2024)) يستضيف أكثر من 750 شركة

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