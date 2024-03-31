«أكسنتشر» تخفض توقعات الإيرادات في إشارة إلى تباطؤ سوق الاستشارات

خفضت شركة ((أكسنتشر))، توقعاتها للإيرادات السنوية، في أحدث إشارة إلى تباطؤ سوق الاستشارات التي كانت سابقاً تشهد نمواً سريعاً.

وفي إشارة إلى البيئة الكلية غير المستقرة، قالت المجموعة المدرجة في نيويورك، إن إيراداتها السنوية ستنمو بنسبة تتراوح بين 1 ـ %3، وهي أقل من التوقعات السابقة التي كانت بين 2 ـ %5، ما يؤكد التحديات التي تواجه قطاع الاستشارات.

وتضطر شركات الخدمات المهنية، إلى التعامل مع تباطؤ الطلب من العملاء وارتفاع التكاليف، في خضم مناخ اقتصادي شديد الصعوبة، حيث تدفع مجموعة من العوامل، مثل: ارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين الجيوسياسي، الشركات إلى تقليص إنفاقها على الخدمات الاستشارية.

كما توقعت المجموعة الاستشارية، أرباحاً للسهم بين 11.41 ـ 11.64 دولاراً، وهو أقل من النطاق السابق الذي يتراوح بين 11.41 ـ 11.76 دولاراً.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة جولي سويت في اتصال مع المحللين: ((في يناير نكتسب نظرة ثاقبة على ميزانيات عملائنا، ومع دخولنا العام الجديد، لاحظنا مزيداً من التشديد في الإنفاق من عملائنا وهذا يؤثر على خدماتنا)). وأضافت أن تقييد الإنفاق كان مرتبطاً بوضع الاقتصاد الكلي غير المستقر.

وكانت شركة أكسنتشر قد بدأت، مثل العديد من منافسيها، حملة توظيف خلال جائحة كورونا لتلبية الطلب المتزايد من الشركات التي تواجه صعوبة في التكيف مع التغييرات التي أحدثتها أزمة كورونا.

وتوظف الشركة نحو 740 ألف شخص في 120 دولة، وتقدم خدمات استشارية في مجال تكنولوجيات المعلومات واستراتيجيات الأعمال والتعهيد مثل مراكز خدمة العملاء.

وفي العام الماضي، أعلنت شركة أكسنتشر، خططاً لإلغاء 19 ألف وظيفة، بينما بدأت الشركات، خاصة العاملة في قطاع التكنولوجيا، خفض الإنفاق على الخدمات الاستشارية على خلفية الظروف الاقتصادية العصيبة.

وأعلنت شركة أكسنتشر، أن الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة حتى فبراير كانت مستقرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عند 15.8 مليار دولار.

وانخفضت إيرادات قسم الاستشارات بنسبة %3 إلى 8 مليارات دولار، بينما نمت مبيعات قسم الخدمات المدارة، أو التعهيد، بنسبة %3 إلى 7.8 مليارات دولار. وكان قسما الاتصالات ووسائل الإعلام والتكنولوجيا والخدمات المالية للمجموعة، الدافع وراء الانخفاض العام، حيث انخفضت المبيعات بنسبة %8 و%6 على التوالي خلال الربع، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة %5.7 إلى 2.05 مليار دولار خلال الربع.

وقالت ((أكسنتشر))، إن الطلب على مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي ظل قوياً، حيث بلغت قيمة الحجوزات أكثر من 600 مليون دولار خلال الربع، ما يرفع إجمالي الحجوزات في هذا المجال إلى 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية.

كما كشفت شركة ديلويت هذا الأسبوع، عن أكبر عملية إصلاح لعملياتها منذ عقد، حيث تتأهب الشركة التي تعد من بين الأربعة الكبار، وتتنافس مع ((أكسنتشر)) في بعض قطاعات سوق الاستشارات، إلى تباطؤ السوق.

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