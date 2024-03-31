تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية يلقي بظلاله على المصنّعين

الموردون يتلقون طلبات بتحويل تركيزهم إلى النماذج الهجينة

يطلب صانعو السيارات إلى مورديهم تحويل التركيز من النماذج الكهربائية إلى المركبات الهجينة، لأنها تواجه ((تباطؤاً ملحوظاً)) في الطلب على السيارات التي تعمل بالبطاريات، على ما قال ليام باتروورث، الرئيس التنفيذي لشركة ((دولايس)) لقطع الغيار.

تختص الشركة، التي كانت وحدة للسيارات داخل ((جي كيه إن))، في تصنيع أعمدة المحاور الجانبية يمكن استخدامها في السيارات الكهربائية ومحركات الوقود الأحفوري، ما يمنح الشركة نحو ستة أشهر من الرؤية الواضحة بشأن الإمدادات لكافة أنواع المركبات.

وأشار ليام باتروورث، إلى وجود ((تحولات كبيرة)) للاتجاه بعيداً عن طلبيات السيارات الكهربائية والذهاب إلى النماذج الهجينة، متوقعاً اضطرار صانعي السيارات لخفض أسعار المركبات الكهربائية في وقت لاحق من العام.

وقال ليام باتروورث، في تعليقات لـ((فايننشال تايمز))، إن ((هناك الكثير من عمليات إعادة التخزين للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي على المنصات، مع ابتعاد صانعي السيارات من المركبات الكهربائية)).

وقال: ((نتمتع بإطار رؤية جيدة لجداول هذا العام))، لافتاً إلى وجود ((تأرجح كبير)) من منصة لأخرى (من سيارات الوقود إلى الكهرباء) في صفوف صانعي السيارات، مع إعادة تخصيصهم للأحجام بعيداً عن السيارات الكهربائية.

يأتي هذا التحول مع تباطؤ نمو مبيعات المركبات الكهربائية، أو انهياره في بعض الحالات، في أنحاء العالم، مع استمرار امتناع قائدي السيارات في السوق الأوسع بإنفاق المزيد لقاء الحصول على سيارات كهربائية، إضافة إلى المخاوف التي تساورهم بشأن مسافات القيادة وشحن السيارات.

وفوجئ عدد كبير من صانعي السيارات بوتيرة التباطؤ، مع تراجع مجموعات مثل ((جنرال موتورز))، و((فولكس فاغن))، عن خطط تطوير سعة إنتاج المركبات الكهربائية في الأشهر الأخيرة، بل وتحويل اتجاه الموارد إلى النماذج المزودة بالمحركات، خاصة الهجينة.

ويعلن صانعو السيارات، خصومات كبيرة على المركبات الكهربائية في كل من الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، للحفاظ على مبيعاتهم، وفق البيانات الصادرة عن الصناعة. وأوضح باتروورث، أن الصين في خضم ذلك كله ظلت سوقاً قوية للمركبات الكهربائية، ما يعود إلى القواعد المحلية والحوافز، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت ((مخيبة للآمال كثيراً، ولا نرى فيها الكثير من الزخم)).

وذكر: ((نشهد تراجع الثلاثة الكبار، وهم فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتيس، عن استثمارات كبيرة في المركبات الكهربائية ويتجهون صوب المركبات الهجينة)).

وبالنظر إلى أوروبا، تظل السوق مرتبطة بالحوافز، مشيراً إلى أن المبيعات تراجعت في ألمانيا منذ سبتمبر بعد إلغائها الحوافز، حيث شهدنا انخفاضاً كاملاً في بعض جداول إنتاج سيارات كهربائية في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع)).

وأضاف الرئيس التنفيذي: ((تحدث المحفزات الإجمالية لكل دولة على حدة تأثيراً كبيراً من حيث استعداد المستهلكين للشراء)).

ويرجح باتروورث مزيداً من محفزات التسعير والحوافز التجارية هذا العام، إذ سيضطر صانعو السيارات إلى تلبية أهداف الكربون، وبالتالي إجبار المبيعات على تحقيق نسب أو حصص محددة في أسواق مثل المملكة المتحدة.

تأتي تعليقات باتروورث الذي أبلغت فيه شركة ((دولايس))، التي انفصلت عن شركة ((ميلروز)) المالكة لشركة ((جي كي إن)) في أبريل الماضي، عن خسارة قبل الضريبة آخذة في الزيادة من 62 مليون جنيه استرليني في العام 2022 إلى 522 مليون استرليني العام الماضي، بعد شطب 430 مليون جنيه إسترليني من وحدة مساحيق المعادن الخاصة بها.

وتراجعت الأسهم بنحو 5% بحلول فترة ما بعد الظهيرة الخميس الماضي، إلى 85.5 بنساً، بعد إفصاح الشركة عن توقعاتها عدم زيادة الإيرادات العام المقبل، إثر الطلب الضعيف في السوق حالياً. وسلط باتروورث، الضوء على تمتع الأعمال بالهيكل المناسب للتكلفة، وكذلك مجموعة المنتجات والتكنولوجيا، مضيفاً أن الشركة كانت حذرة حيال ماهية المركبات الجديدة التي ستعمل على توفيرها.

يشار إلى انخفاض أسهم ((دولايس)) إلى الثلث منذ انفصالها عن الشركة الأم، لكن باتروورث أرجع الأمر جزئياً إلى بيع قدامى المساهمين في ((ميلروز)) لأسهمهم في الأعمال الجديدة.

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