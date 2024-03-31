مستثمرون أمريكيون يسحبون 13.3 مليار دولار من «بلاك روك»

تأتي خسارة 8.5 مليارات دولار في تكساس بعد محاولة الشركة شق طريقها في الولاية الجمهورية

بعد مرور نحو عامين من حملة الحزب الجمهوري على معاقبة شركة ((بلاك روك)) لإصرارها على أن تغير المناخ يحمل في طياته مخاطر مالية، سحبت صناديق الاستثمار في ((الولاية الحمراء))، قرابة 13.3 مليار دولار من أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.

ويمثل هذا الرقم نحو 0.1% من إجمالي الأصول التي تديرها شركة ((بلاك روك)) البالغة 10 تريليونات دولار، ولا تزال بعض صناديق التقاعد التابعة للحزب الجمهوري تمتلك مبالغ تفوق 20 مليار دولار مودعة لدى شركة إدارة الأموال. وفي العموم، كشفت شركة بلاك روك خلال العام الماضي، عن صافي تدفقات بقيمة 138 مليار دولار من منطقة الأمريكيتين.

وتتضمن المبالغ المسحوبة البالغة 13.3 مليار دولار، إعلان صندوق مدرسة تكساس الدائمة الأسبوع الماضي، سحب 8.5 مليارات دولار في نهاية أبريل المقبل، وهي أكبر عملية سحب حتى الآن من صناديق التقاعد التي يديرها الحزب الجمهوري.

تحاول شركة بلاك روك، الرد على الحملة ضد العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة بطرق مختلفة. ففي واشنطن، قامت الشركة بتعيين أحد كبار أعضاء جماعات الضغط ذوي العلاقات الجمهورية. وفي الشهر الماضي، شاركت في استضافة قمة للاستثمار في شبكة الطاقة في هيوستن مع دان باتريك، نائب حاكم ولاية تكساس. وكان باتريك أعرب في وقت سابق، عن مخاوف كبيرة بشأن استخدام المجموعة للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاستثمار.

وتزامن هجوم المحافظين فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ مع مستوى جديد من الحذر تبديه شركة بلاك روك وغيرها من شركات إدارة الأصول، بشأن المشاركة في تحالفات صناعية تسعى لمواجهة تغير المناخ، فقد خفضت ((بلاك روك)) التزامها بمبادرة العمل المناخي 100+، في حين انسحبت شركة ((ستيت ستريت))، و((جيه بي مورغان لإدارة الأصول))، و((بيمكو)) و((إنفيسكو)) بالكامل.

إلا أن شركة بلاك روك ردت بقوة بعد إعلان صندوق تكساس. وكتب نائب رئيس ((بلاك روك))، مارك ماكومب، إلى رئيس هيئة التعليم بولاية تكساس، آرون كينزي، رسالة طلب فيها إعادة النظر في القرار، وجاء فيها أن إنهاء شراكة طويلة الأمد وناجحة كانت بمثابة عامل إيجابي لآلاف المدارس والأسر بولاية تكساس بهذا الأسلوب المتهور هو تصرف يتسم بعدم المسؤولية. ورفضت شركة بلاك روك، الإدلاء بأي تعليق على حجم عمليات سحب الاستثمارات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الولاية الحمراء.

وبدأت عمليات سحب الاستثمارات في العام 2022، بعد أن قام أمين صندوق ولاية ويست فيرجينيا، رايلي مور، بإدراج شركة بلاك روك في أول قائمة بالبلاد للشركات المالية التي تُعتبر مقاطعة لشركات الوقود الأحفوري.

وحذت ولايات تكساس، وفلوريدا، وميسوري، وولايات أخرى يقودها الحزب الجمهوري، حذوها بتنفيذ مبادرات مناهضة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وسحب الاستثمارات.

وخلال تلك المدة، ضخ المستثمرون ما يزيد على 355 مليار دولار من صافي التدفقات الجديدة في المنتجات التي تقدمها شركة بلاك روك.

وفشلت حملة سحب الاستثمارات في كنتاكي، حيث قال مسؤولو صناديق التقاعد إن نقل مليارات الدولارات من ((بلاك روك)) وشركات أخرى، تأخذ في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، سيشكل انتهاكاً لواجبهم الائتماني لتحقيق أقصى قدر من عوائد الاستثمار.

وفي ولاية نورث كارولينا، انتقد أمين صندوق الولاية الجمهوري، ديل فولويل، شركة بلاك روك علناً مع الإبقاء على 18.4 مليار دولار تحت إدارة الشركة.

وقال فولويل، إنه تفاوض لخفض الرسوم والآن يصوت على الأصول التابعة للولاية في التصويت بالوكالة، بدلاً من السماح لشركة بلاك لروك القيام بذلك.

وأوضح أنه لا يستطيع العثور على شركة أخرى لإدارة الأصول بتكلفة أقل، حتى وهو يطالب بإقالة لاري فينك من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بلاك روك. وأضاف فولويل: ((هناك بصمة واحدة فقط وراء هذه الاستراتيجية برمتها، وأنت تعرف مدى تميز بصمة الإصبع وتفردها وهذه البصمة تعود إليه)).

أما ولاية تكساس، فقد أعربت الشركات المحلية عن مخاوفها بشأن قوانين ((الوصول العادل)) في الولاية، التي تطالب حكومة الولاية والحكومات المحلية بالانسحاب من الشركات المالية التي تُعد معادية للوقود الأحفوري أو الأسلحة النارية.

ووجدت دراسة أصدرتها جمعية غير ربحية تابعة لغرفة التجارة في ولاية تكساس الشهر الماضي، أن هذه القوانين يمكن أن تقوض جهود الولاية لخلق بيئة داعمة للاستثمار، وتكلف الولاية 37.1 مليون دولار من عائدات الضرائب المفقودة. وقالت الدراسة: ((بمعنى أبسط، عندما تحاول الحكومة فرض قيم بغض النظر عن نوعها على الشركات، يخسر السوق، ويتحمل دافعو الضرائب العواقب)).

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