الساسة البريطانيون بحاجة لتخطي «بريكست» وإيلاء التجارة اهتماماً

سمعة المملكة المتحدة كشريك استثماري تتطلب أعمالاً عاجلة

حذرت غرف التجارة البريطانية ((بي سي سي))، من فشل ساسة المملكة المتحدة في مساندة تجارة البلاد والاستثمارات الواردة، بسبب مخاوف من إعادة إحياء الانقسامات القديمة تجاه ((بريكست)).

واجهت صادرات السلع والاستثمارات الواردة، صعوبات في الأعوام التالية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ((بريكست))، لكن رابطة التجارة البريطانية حذرت من استمرار فشل الساسة، سواء المنتمين للمحافظين أو حزب العمال، في الوفاء بتعهدهم بـ((بريطانيا عالمية)) الذي قطعوه على أنفسهم عقب ((بريكست)).

وأشارت مارثا لين فوكس، رائدة الأعمال التكنولوجية، ورئيسة ((بي سي سي))، إلى العمل الملح المطلوب لتأمين سمعة المملكة المتحدة، باعتبارها شريكاً تجارياً ودولة تجارية، بعد أعوام من عدم الاستقرار.

صرحت لين فوكس بأن هناك أحياناً تردداً لدى الساسة سواء في الاعتراف بالمشكلات أو في اقتراح حلول لها، بسبب الطريقة التي قد ينظر بها إليهم، من طرفي الانقسام في بريكست، لكن يجب وضع حد لهذا.

وتابعت: ((يجب على ساستنا أن يكونوا أكثر جرأة في اتخاذ قراراتهم، يتوجب عليهم إطلاق استراتيجية لكيفية التعامل مع اللوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي، والابتعاد عنها حيثما يكون ذاك منطقياً، حتى يمكن للشركات البريطانية الاستفادة)).

أدلت لين فوكس بتعليقاتها، قبيل إصدار غرف التجارة البريطانية تقريراً يبين كيف يمكن للحكومة البريطانية التالية تجاوز الجدالات القديمة ذات الصلة بـ((بريكست))، والتركيز على تحسين أوضاع التجارة والاستثمار.

وعانت الصادرات السلع البريطانية أكثر الانخفاضات حدة على الإطلاق لمدة خمس سنوات منذ ((بريكست))، فتراجعت أحجام الصادرات 7.4% بين عامي 2018 و2023، فيما انحسر عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مثل الصناعات الإبداعية والاتصال، وفق تحليل أجرته ((فايننشال تايمز)).

كما جابهت الحكومات المتعاقبة التي شكلها حزب المحافظين في أعقاب ((بريكست)) صعوبة في الوفاء بالتعهد الأساسي المتمثل في ((بريطانيا عالمية))، بعدما فشلت في توقيع اتفاقيات تجارية كبيرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة.

واشتمل تقرير ((بي سي سي))، على الكثير من التوصيات التي تقدم بها اللورد ريتشارد هارينجتون المنتمي لحزب المحافظين، في مراجعته التي أجراها خريف العام الماضي، عن كيفية اجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك تسريع وتيرة التخطيط وتأسيس ((خدمة دليل)) للمستثمرين الدوليين المحتملين.

وبجانب دعوتها لصنع سياسة أكثر استقراراً بعد فترة شهدت فيها المملكة المتحدة 15 وزيراً للأعمال على مدار عدة أعوام، ناشدت ((بي سي سي))، تأسيس مجلس للصادرات البريطانية بقيادة وزير، بجانب الاستثمار في خدمات استشارية لمساعدة الشركات الأصغر على التعامل مع الروتين.

وأعربت مجموعات الأعمال، عن إحباطها جراء عدم التفات الأجندة السياسية للتجارة، لأنها تثير تساؤلات مُحرجة عن كيفية مواجهة تحديات ((بريكست)) السابقة والمستقبلية.

وقالت شيفون هافيلاند، المديرة العامة لدى ((بي سي سي)): ((وضعت التجارة في إطار الأمور شديدة الصعوبة لأنها تطرح تساؤلات سياسية)). وأضافت: ((لكننا بحاجة لتخطي ذلك، فبريكست حدث وانقضى، لكن دعونا نجعل التجارة مع الاتحاد الأوروبي وبقية العالم سهلة قدر الإمكان ولنمضِ قدماً)).

أما كريس ساوثوورد، أمين عام غرفة التجارة الدولية، فقد سلط الضوء على كون التجارة عنصراً مهماً في معالجة أزمة الإنتاجية التي تمر بها المملكة المتحدة، لكنها كانت غائبة إلى حد كبير عن الخطابات الحكومية عن النمو.

وأضاف: ((حان وقت تعزيز جهود رقمنة التجارة وجعلها أكثر يسراً وأسرع وأرخص للشركات التجارية، خاصة الصغيرة وهي الأكثر شعوراً بوخز وعبء البيروقراطية التجارية)).

من جهته، ألقى حزب العمال، باللوم على ((الفوضى الراسخة)) لحكومة المحافظين الأخيرة في كون المملكة المتحدة الأقل استثماراً في الأعمال بين دول مجموعة السبع. وحال فوزه بالانتخابات العامة المقبلة، قال الحزب إنه سينفذ استراتيجية صناعية جديدة وإصلاحات للتخطيط وسيقدم دعماً أفضل للأعمال.

وقال جوناثان رينولدز، وزير الأعمال في حكومة الظل: ((توجد لدى حزب العمال خطة لإنجاح بريكست، وسندعم مصدرينا الرائعين عن طريق إزالة العوائق العملية التي تواجه التجارة عن طريق فرقة عملياتنا لصادرات الشركات الصغيرة)).

وأعلنت وزارة الأعمال والتجارة، تصدير المملكة المتحدة سلعاً وخدمات تتخطى قيمتها 859 مليار إسترليني العام الماضي، وبإتمامها اتفاقيات تجارية بعد ((بريكست)) مع أستراليا واليابان، منوهة بانضمام البلاد إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهندي، وهو تكتل تجاري يشمل دولاً في آسيا والمحيط الهادي يضم 11 دولة.

وأضاف الناطق بلسان الوزارة: ((يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد المملكة المتحدة ثالث أسرع نمو اقتصادي بين عامي 2024 و2028، وسنواصل العمل بكد لاغتنام الفرص المتاحة فيما بعد بريكست)).

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