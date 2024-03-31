الصين تتفوق على أمريكا والعالم في عدد المليارديرات

تفوقت الصين على أمريكا ولو بفارق ضئيل في احتضان أكبر عدد من المليارديرات، حيث يعيش في الصين نحو 814 مليارديراً، مقابل نحو ملياردير في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوسع الفارق مع الهند التي يعيش على أرضها نحو 271 مليارديراً.

أعلى 10 دول فيها أكبر عدد من المليارديرات:

الصين: 814

الولايات المتحدة: 800

الهند: 271

المملكة المتحدة: 146

ألمانيا: 140

سويسرا: 106

روسيا: 76

إيطاليا: 69

فرنسا: 68

البرازيل: 64

المصدر: معهد هورون للبحوث

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