9 مطوّرين ينضمون للمرحلة الأولى من «دبي للوسيط العقاري»

دشّنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المرحلة الأولى من سلسلة التحالفات والشراكات الاستراتيجية لبرنامج دبي للوسيط العقاري، التي ضمت 9 مطورين عقاريين في دبي، في إطار جهود الدائرة الرامية إلى إعداد كفاءات بشرية مواطنة تتميز بأعلى مستوى من المهارات والمبادئ المهنية التي تؤهلها لقيادة التحول ومسيرة التطوير.

وقّع اتفاقية التحالف الاستراتيجي، المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين لشركات التطوير العقاري المنضوية في التحالف، وهي إعمار العقارية، مدينة إكسبو دبي، ديار للتطوير، داماك العقارية، عزيزي للتطوير العقاري، ماج للتطوير العقاري، شوبا العقارية، إلينغتون العقارية، والبيت الدولي للتطوير العقاري، فيما ستشهد المراحل التالية مزيداً من الشراكات مع أبرز المطورين والوسطاء العقاريين في دبي، والتي من شأنها أن تسهم في تأهيل المزيد من الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون في العديد من المجالات، تشمل: رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع العقاري، من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة بالتعاون بين دائرة الأراضي والأملاك وشركاء القطاع العقاري في إمارة دبي، وبذل أقصى الجهود بتخصيص نسبة من 10% إلى 15% من مبيعات شركة التطوير ليتم تسويقها من قبل وسطاء عقاريين إماراتيين. والمساهمة في تمكين الكوادر الوطنية بتوفير فرص عمل لدى الطرف الثاني حسب قوانين العمل السارية.

وأكّد المهندس مروان بن غليطة، أهمية هذا التحالف ودورهم في تحقيق أهداف برنامج دبي للوسيط العقاري، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز دور المواطنين في السوق العقاري وتحفيزهم على مُزاولة الأنشطة العقارية، بما يرفع مستوى مشاركتهم في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي وهو القطاع العقاري.

وقال: ((نحرص في أراضي دبي على تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي المواطنين وتمكينهم في مختلف المجالات أهمية قصوى، ويتجلى ذلك من خلال كون المهارات الوطنية والارتقاء بها يعد ركيزة أساسية من الركائز التي نصت عليها أجندة دبي الاجتماعية 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة، نتطلع إلى العمل والتعاون المشترك مع شركائنا في القطاع العقاري وتحقيق نتائج استثنائية تواكب المكانة المتميزة التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي على الصعيدين المحلي والعالمي)).

كما تشمل بنود الاتفاقية، التعاون في مشاريع مشتركة مع دائرة الأراضي والأملاك والتي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة، بالإضافة إلى التعاون مع الدائرة في تقديم التوجيه والتدريب المهني للكوادر الوطنية ودعمهم وتقديم المشورة لهم، بما يضمن جذبهم إلى القطاع الخاص وتطوير كفاءاتهم التخصصية لإنشاء أعمالهم الخاصة في السوق العقاري.

أهداف الاتفاقية

ــ إعداد كفاءات بشرية مواطنة تتميز بأعلى مستوى من المهارات

ـــ تقديم التوجيه والتدريب المهني للكوادر الوطنية ودعمهم وتقديم المشورة لهم

ـــ جذب الكوادر الوطنية إلى القطاع الخاص وتطوير كفاءاتهم التخصصية لإنشاء أعمالهم الخاصة في السوق العقاري

ـــ التعاون في مشاريع مشتركة مع دائرة الأراضي والأملاك

ـــ تطوير القطاع العقاري وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز