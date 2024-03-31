طيران الإمارات تستعد لحملة توظيف عالمية تبدأ من البرتغال

تستعد شركة طيران الإمارات، لحملة توظيف طاقم الطائرة في البرتغال، حيث خططت لتنظيم فعاليات في فارو وبراغا وكويمبرا، تبدأ من اليوم وتستمر إلى 9 أبريل الجاري.

وفي بيان أرسل إلى الصحافة، تشير الناقلة إلى أنه للمشاركة في مرحلة التقديم، يجب على الأطراف المهتمة أولاً التقدم عبر الإنترنت، حيث يمكن أيضاً معرفة جميع متطلبات التقديم، وتقديم سيرتهم الذاتية المحدثة باللغة الإنجليزية مع صورة حديثة.

وتبدأ عملية التوظيف الجديدة من قبل طيران الإمارات في فارو، في الأول من أبريل، بينما في الثالث من الشهر نفسه، ستعقد جلسة التوظيف الخاصة بشركة الطيران في براغا، وتنتهي في 9 أبريل في كويمبرا.

وستتاح الفرصة للمرشحين للعمل لدى أكبر شركة طيران دولية في العالم، التي توظف حالياً أكثر من 20.000 من طاقم الطائرة، بما في ذلك البرتغاليين، كما توضح طيران الإمارات، مشيرة إلى أنها توفر فرصاً وظيفية ممتازة، مع مرافق تدريب ممتازة ومجموعة واسعة من برامج التطوير لموظفيها.

ووفقاً لطيران الإمارات، سيخضع جميع المرشحين الذين تم اختيارهم الذين يبدأون حياتهم المهنية في طاقم الطائرة لدورة تدريبية مكثفة مدتها ثمانية أسابيع في أعلى معايير الضيافة والسلامة وتقديم الخدمات، في مرافق طيران الإمارات الحديثة في دبي.

وكان فريق التوظيف في طيران الإمارات أعلن في يناير الماضي، تنظيم أيام مفتوحة وجلسات تقييم خلال العام 2024 في أكثر من 460 مدينة عبر القارات الست، ما يعكس مدى اتساع شبكة خطوطها وتنوع جنسيات أفراد فريق طاقم الخدمة، الذين يعيشون ويعملون في مدينة دبي المزدهرة.

ووظفت طيران الإمارات، العام الماضي، عدداً مذهلاً من أفراد طاقم الضيافة، وصل إلى 8000، ونظمت فعاليات توظيف في 353 مدينة، وذلك في إطار جهودها لتكثيف خدماتها بعد جائحة كورونا. وتجاوز عدد أفراد طاقم الضيافة في أغسطس 2023، مستوى الـ 20 ألفاً، ليصل العدد حالياً إلى أكثر من 21500 فرد.

وتضيف شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن طاقم طيران الإمارات يستفيد من حزمة الدفع المميزة في السوق، التي تشمل مجموعة من المزايا، مثل الراتب المعفى من الضرائب، والإقامة المجانية التي تقدمها الشركة، والنقل المجاني من وإلى العمل، والتغطية الطبية الممتازة، فضلاً عن الخصومات الحصرية على أنشطة التسوق والترفيه في دبي.

بالإضافة إلى شروط الرواتب والمزايا الأخرى، يتمتع أفراد طاقم طيران الإمارات أيضاً بشروط سفر خاصة لهم ولعائلاتهم وأصدقائهم إلى جميع الوجهات التي تسافر إليها شركة الطيران.

يذكر أن طيران الإمارات تسافر إلى البرتغال منذ 11 عاماً، وتقدم حالياً 14 رحلة أسبوعية من لشبونة إلى دبي، حيث يمكن الوصول إلى شبكة الخطوط الجوية التي تضم أكثر من 140 وجهة حول العالم.

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