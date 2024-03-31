«مصدر» تُكمل الاختبارات الأولية لأول نظام تظليل يعمل بالهواء في العالم

اختتم نظام ((إيرشايد)) ((Airshade))، وهو أول نظام تظليل يعمل بالهواء في العالم، جولته الأولى من الاختبارات في مدينة مصدر بأبوظبي، والمعروفة باعتماد الحلول المبتكرة للمساهمة في جهود التصدي لمشكلة التغير المناخي.

وكانت شركة ((ايرشايد تكنولوجيز)) الهولندية الناشئة أول من قام بوضع تصميم النموذج الأولي لنظام التظليل ((Airshade))، الذي خضع للاختبار في موقع اختبار محطة الطاقة الشمسية في مدينة مصدر خلال الثمانية أشهر الماضية. وجاء تصميم النظام مستوحى من أوراق الشجرة تماماً كما تتحرك أوراق الشجرة مع الشمس لتشكل ظلاً، يستخدم ((Airshade)) الضغط الناتج عن تغير درجات حرارة الهواء لفتحه وإغلاقه طوال اليوم. ويعتمد النظام بالكامل، على الطبيعة ويعمل دون استخدام لأجهزة استشعار أو محركات أو كهرباء.

وقال كريس وان، المدير المساعد للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مدينة مصدر: ((بدأ نظام Airshade بمحادثة بسيطة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، وتطورت تلك المحادثة إلى فكرة للتعاون ثم تحولت هذه الفكرة إلى نموذج أولي قمنا باختباره في مدينة مصدر، ونحن الآن بصدد البحث في التطبيقات المحتملة لنظام تظليل هو الأول من نوعه والذي لا يتطلب عمله استخدام الكهرباء أو محرك أو كابلات توصيل، ويعد تعاوننا مع العشرات من الشركات الناشئة على إيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ أمراً شائعاً في مدينة مصدر، إذ يمكن للشركات الصغيرة أن تفعل أشياء كبيرة، وهذا ما نراه كل يوم)).

وتم تصميم النموذج الأولي الحائز على الجوائز ليتم توسيعه إلى مجسم معماري كبير يوفر تظليلاً ديناميكياً في مساحة مجتمعية كبيرة مثل الحديقة دون الحاجة إلى الكهرباء، ويمكن أيضاً استخدامه لتوفير تظليل ديناميكي لواجهة مبنى لتحسين كفاءة الطاقة.

وقال نيكولا زناور، مؤسس شركة ((ايرشايد تكنولوجيز)): ((ما زلنا نقوم بتقييم الخطوات التالية لتوسيع نطاق عمل Airshade، ولكننا ممتنون للغاية لمدينة مصدر على إتاحة هذه الفرصة لنا لتحويل مفهومنا الابتكاري إلى واقع ملموس، يعتبر هذا المشروع التجريبي دليلاً على قوة رؤيتنا المشتركة وجهودنا الحثيثة، وبعد نجاحنا في اختبار أول نظام تظليل يعمل بالهواء في العالم، فقد أطلقنا العنان لمستقبل حلول البناء القائمة على الطبيعة، ونحن متحمسون لمواصلة العمل مع مدينة مصدر)).

كما شهد تنفيذ مشروع ((Airshade)) التجريبي، تعاون شركة ((آروب)) الهندسية الرائدة، وشركة ((ميتاديكور)) المتخصصة في تصنيع الواجهات، إلى جانب مدينة مصدر وشركة ((ايرشايد تكنولوجيز)).

يذكر أن نظام ((Airshade)) واحد من عدة مشاريع معنية بتكنولوجيا المناخ يجري العمل على اختبارها في مدينة مصدر، بما في ذلك التعاون الأخير مع ((أليسكا تكنولوجيز)) لإطلاق أول مزرعة عمودية ذكية داخلية في المدينة.

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