«التخفيضات الكبرى» تنعش قطاع التجزئة في دبي

شهدت أسواق التجزئة في دبي، انتعاشاً ملحوظاً خلال الساعات الماضية، إذ شهدت الأسواق التجارية ومراكز التسوق في أنحاء الإمارة إقبالاً استثنائياً من الزوار، في ظل العروض السخية والخصومات الواسعة على باقة واسعة من السلع والمنتجات، حيث وصلت التنزيلات حتى 95%.

وأسهمت حملة ((التخفيضات الإلكترونية الكبرى))، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورتها الثانية على مدار مدار 3 أيام واختتمت أمس. وشاركت في الحملة، مئات العلامات التجارية العالمية والمحلية، فيما ساعدت عمليات الشراء من جانب الأسر استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، على زيادة المبيعات، فيما يتوقع تواصل حالة النشاط حتى قدوم العيد وخلال إجازة العيد.

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