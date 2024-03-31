تراجع بورصات الخليج والمصرية تواصل النزيف

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، أمس، بقيادة المؤشر السعودي، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول، إلى أن أحدث بيانات التضخم لم تؤثر في سياسة البنك الخاصة بأسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر الرئيس للسوق السعودية للجلسة الثانية، متراجعاً 1.3% بفعل هبوط جميع القطاعات تقريباً.

وانخفض المؤشر القطري الرئيس للجلسة الخامسة، وأغلق منخفضاً 1% مع دخول جميع القطاعات تقريبا في المنطقة السلبية. وخسر المؤشر 9.1% في الربع الأول من 2024، بعد أن حقق مكاسب في الربعين الماضيين، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

وخارج منطقة الخليج، واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، وهبط 2.5% إلى 26883 نقطة، وهو أدنى مستوياته في أكثر من شهرين. وتراجع سهما إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 6.6%، والشرقية للدخان 6.1 %، فيما انخفض سهم البنك التجاري الدولي 3.8%. وقفز المؤشر المصري 8% في الربع من يناير إلى مارس، مواصلاً مكاسبه لسبعة أرباع متتالية.

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