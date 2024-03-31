34500 ترخيص تجاري جديد في الإمارات خلال الربع الأول

ارتفعت التراخيص التجارية المسجلة في الإمارات بإجمالي 34.5 ألف ترخيص جديد، وبنسبة 4.3% من 800 ألف ترخيص نشط في 2023، إلى 834.5 ألف ترخيص بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وحافظت إمارة دبي وفق بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني، على حصتها الأكبر بنسبة 59% من إجمالي التراخيص التجارية، لترتفع من 470.5 ألف ترخيص إلى قرابة 492 ألف ترخيص.

وأصدرت حوالي 80% من تلك التراخيص عبر الدائرة الاقتصادية، وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الحصة الأكبر من تلك التراخيص بحوالي 149.2 ألف ترخيص، تلتها شركات الشخص الواحد بقرابة 91.7 ألف ترخيص، ثم الشركات الفردية بحصة 87.2 ألف ترخيص، ثم الشركات المدنية 64.8 ألف ترخيص، بينما ضمت التراخيص أيضاً الحصة الأكبر من تركز أنشطة الشركات الدولية بحوالي 1503 تراخيص للشركات الأجنبية، وحوالي 311 ترخيصاً للشركات الخليجية.

في المقابل، بلغت حصة التراخيص المسجلة في إمارة أبوظبي 22.1% من إجمالي التراخيص التجارية بالدولة، مرتفعة من 154.3 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي، إلى قرابة 158 ألف ترخيص بنهاية مارس، وتمت أيضاً حوالي 95% منها عبر دوائر الترخيص الاقتصادية، فيما كانت أكبر أنماط التراخيص عبر الدائرة الاقتصادية للشركات الفردية بواقع 74.2 ألف ترخيص، فيما اختصت الشركات الجامعة لنمط المسؤولية المحدودة ونمط الشخص الواحد بـ26862 ترخيصاً، بينما تراخيص شركات ذات المسؤولية المحدودة 25816 فيما سجلت شركات الشخص الواحد 4976 ترخيصاً و1160 ترخيصاً لفروع الشركات الأجنبية، مقابل ذلك تمت 6% من إجمالي التراخيص بالإمارة عبر سلطات المناطق الاستثمارية.

وجاءت إمارة الشارقة بحصة 11.7% من إجمالي التراخيص الممنوحة بالدولة بـ 98 ألف ترخيص كان نصيب الشركات الفردية المرخصة عبر الداوئر الاقتصادية منها 39.1 ألف ترخيص، و16 ألف ترخيص للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقرابة 4.8 آلاف لتراخيص شركات الشخص الواحد، وضمت أيضاً 3405 تراخيص لشركات من الإمارات الأخرى وحوالي 109 تراخيص لفروع شركات أجنبية.

وبلغت التراخيص الممنوحة في إمارة رأس الخيمة، 57 ألف ترخيص كانت الحصة الأكبر منها بأكثر من 62% في المناطق الاستثمارية، و38% أصدرت عبر الدائرة الاقتصادية حتى نهاية العام، بينما سجلت الفجيرة 14 ألف ترخيص كانت 97% منها عبر دوائرها الاقتصادية في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة، فيما ناهز إجمالي التراخيص المسجلة في إمارة عجمان 12.5 ألف ترخيص أما على صعيد إمارة أم القيوين فقد سجلت حوالي 3 آلاف ترخيص نشط حتى نهاية العام الجاري.

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