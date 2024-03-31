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403 % قفزة في صافي استثمارات الأجانب بـ «سوق دبي» بالربع الأول

3/31/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل المستثمرون الأجانب غير العرب، ضخ مزيد من السيولة في سوق دبي المالي، على نحو فاق توقعات أكثر المحللين تفاؤلاً بأداء الشركات التشغيلية، ويأتي ذلك بفضل النتائج القوية للشركات والبنوك عن العام 2023، فضلاً عن الإدراجات الجديدة.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي، ارتفاع صافي استثمارات الأجانب غير العرب بنسبة 403% إلى 1.83 مليار درهم منذ بداية تداولات يناير الماضي وحتى نهاية تداولات مارس 2024، ما يعكس الثقة الكبيرة لهذه الشريحة من المستثمرين في الأسواق الإماراتية.

وكان صافي استثمارات الأجانب غير العرب بلغ 357.66 مليون درهم خلال تداولات الربع الماضي من بداية تداولات أكتوبر الماضي وحتى نهاية تداولات ديسمبر الماضي.

مستوى قياسي

ويعد هذا المستوى من صافي الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالي الأعلى منذ سنوات، الأمر الذي يعزز من فرص جذبها مزيداً من السيولة في الأشهر المقبلة.

وجاء الارتفاع الكبير في صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق دبي المالي، نتيجة عمليات شراء خلال الربع الأول بقيمة 8.7 مليارات درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 6.85 مليارات درهم.

استثمارات العرب

واتجهت استثمارات العرب إلى البيع بسوق دبي المالي، محققة صافياً بلغ نحو 72.65 مليون درهم في الربع الأول 2024، نتيجة عمليات شراء بقيمة 1.54 مليار درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة 1.6 مليار درهم، وأيضاً اتجهت استثمارات مواطني دول الخليج إلى البيع بصافي بيعي بلغ 444.4 مليون درهم، بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 2.4 مليار درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 2.8 مليار درهم.

يذكر أن سوق دبي المالي شهد أداءً قوياً خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2024، ليأتي ضمن أفضل البورصات الخليجية في مستويات النمو، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج القوية للشركات والبنوك عن العام 2023، فضلاً عن الإدراجات الجديدة.

صعود قوي

وأظهر رصد ((البيان))، صعود مؤشر سوق دبي المالي ببشكل قوي وبنسبة 4.6% منذ بداية 2024، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 4246.27 نقطة في آخر جلسات مارس، ليربح رأسماله السوقي نحو 42.8 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة، من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي، إلى 730.3 مليار درهم بآخر جلسات مارس 2024.

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