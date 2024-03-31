ريال مدريد يسقط بيلباو في الدوري الإسباني بثنائية رودريغو



تألق المهاجم البرازيلي رودريغو جوس ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة 2/صفر، ضمن منافسات الجولة 30 بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

وسجل رودريغو هدفي المباراة في الدقيقتين 8 و73 ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وعزز ريال مدريد بهذا الفوز صدارته لقمة الترتيب برصيد 75 نقطة، ليوسع الفارق مجددا إلى ثماني نقاط مع ملاحقه وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب.

أما أتلتيك بيلباو فقد تجمد رصيده عند 56 نقطة ف المركز الرابع.

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