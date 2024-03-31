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سينر يتوج بلقب بطولة ميامي للتنس ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه

3/31/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة ميامي المفتوحة لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة، بعد الفوز على البلغاري جريجور ديميتروف في المباراة النهائية الأحد.

وحسم سينر الفوز على منافسه البلغاري بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /3 و6 /1.

ودخل سينر التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول إيطالي في التاريخ يتقدم للمركز الثاني في التصنيف العالمي سواء لفئة الرجال أو السيدات.

وكان سينر "22 عاما" أول لاعب يصعد للمركز الثالث في التصنيف العالمي يوم 19 فبراير الماضي عقب الفوز بلقب بطولة روتردام فئة 500 نقطة.

وسجل سينر مسيرة استثنائية في ملاعب التنس وحقق 25 انتصارا مقابل هزيمة واحدة هذا الموسم ، وحصد ثلاثة ألقاب خلال تلك الرحلة بداية من قيادة بلاده إيطاليا للتتويج بلقب النسخة الماضية من كأس ديفيز ،قبل أن يحصد لقبه الأول في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى عبر بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام.

وجاءت الهزيمة الوحيدة للاعب الإيطالي على يد الإسباني كارلوس الكاراز قبل أسبوعين في بطولة إنديان ويلز.

وفاز سينر بـ13 لقبا في مسيرته ،من بينها لقبان في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة، بعد أن شارك في 16 مباراة نهائية على مدار مسيرته.

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