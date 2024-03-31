الزمالك يهزم فيوتشر في الدقائق الأخيرة في ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية الأفريقية



فاز الزمالك المصري على مواطنه ومضيفه مودرن فيوتشر 2 /1، الأحد، في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وتقدم مودرن فيوتشر في الدقيقة 35 عن طريق علي ياسر، وأدرك حمزة المثلوثي التعادل للزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

و جاء الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 88 وسجله أحمد مصطفى زيزو من ضربة جزاء.

وتقام مباراة الإياب في ستاد القاهرة يوم السابع من أبريل المقبل.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من مواجهة الملعب المالي ودريمز الغاني، والتي انتهت مباراة الذهاب منها على أرض الفريق المالي بفوز دريمز 2 /1، في وقت سابق من اليوم الأحد.

وبدأت المباراة بضغط من جانب مودرن فيوتشر، حيث ردت عارضة الحارس محمد عواد ضربة رأس من محمد فاروق في الدقيقة الثالثة، في أول تهديد حقيقي في المباراة.

وأهدر يوسف أوباما مهاجم الزمالك انفرادا صريحا بمرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة الثامنة، حينما سدد كرة بعيدة عن مرمى محمود عبد الرحيم جنش.

وتبادل الفريقان المحاولات فيما بينهما في ربع الساعة الأولى من المباراة، قبل أن ينحصر اللعب في وسط الملعب، وتقل الهجمات على المرميين.

وفي الدقيقة 36 سجل مودرن فيوتشر هدفه الأول عن طريق علي ياسر، الذي تلقى تمريرة من محمد فاروق داخل منطقة الجزاء، ليسددها أرضية وتسكن شباك عواد.

واضطر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك إلى إجراء تبديل اضطراري بخروج يوسف أوباما ونزول أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 39.

وأصبح الزمالك أكثر نشاطا على المستوى الهجومي بعد نزول زيزو، وأسفر ذلك عن تسجيله هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق حمزة المثلوثي.

وجاء هدف الزمالك بعدما نفذ زيزو ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء، ليوجهها المثلوثي بضربة رأس في الشباك، مسجلا هدف التعادل الذي أنتهى عليه الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الزمالك تسجيل هدف التقدم، لكنه قوبل بدفاع قوي من مودرن فيوتشر، الذي حاول هو الآخر مبادلة خصمه الهجمات، وهز شباك عواد مجددا.

وتصدى جنش، حارس مودرن فيوتشر، لفرصة خطيرة من الزمالك في الدقيقة 57، حيث تلقى زيزو تمريرة بعقب القدم من شيكابالا، ليصبح في حالة انفراد بمرمى جنش الذي تصدى لتسديدته ببراعة .

وأجرى جوميز تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 58، حيث دخل كل من سامسون أكينولا وسيف الدين الجزيري بدلا من ناصر منسي وشيكابالا على الترتيب.

وضغط الزمالك بقوة بعناصره الهجومية، فيما قدم مودرن فيوتشر أداء دفاعيا جيدا في مناطقه، في محاولة منه لإبعاد الخطورة عن مرمى جنش.

وواصل الزمالك ضغطه الهجومي، ونجح في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 88 بعد عرقلة تعرض لها سيف الدين الجزيري من محمد ربيعة لاعب مودرن فيوتشر، لينجح زيزو في ترجمتها للهدف الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز الزمالك 2 /1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز