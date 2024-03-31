نجاح العملية الجراحية التي أجراها بنيامين نتانياهو

نجاح العملية الجراحية التي أجراها بنيامين نتانياهو
التاريخ
3/31/2024 7:18:23 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين نتانياهو أن العملية الجراحية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي تمت بنجاح.
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