سان جرمان يهزم مرسيليا في عقر داره

حسم باريس سان جرمان الذي أكمل مباراته مع غريمه التقليدي مرسيليا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 النتيجة في صالحه 2-صفر، الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل البرتغالي فيتينيا الهدف الأول في الدقيقة 53 إثر تمريرة من الجناح الدولي عثمان ديمبيليه قبل أن يضيف البرتغالي غونسالو راموش الثاني في الدقيقة 85.

ورفع سان جرمان رصيده في صدارة الترتيب إلى 62 نقطة متقدماً بفارق مريح عن بريست الثاني الذي يملك 50 نقطة.

وفشل مرسيليا في فك عقدته المستعصية أمام فريق العاصمة على أرضه حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز على ملعبه فيلودروم منذ أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011.

كما ألحق سان جرمان الخسارة الأولى بمرسيليا في ملعبه بعد سلسلة من 19 مباراة لم يخسر فيها الفريق المتوسّطي أي مباراة في مختلف المسابقات.

وهي الخسارة الثالثة توالياً لمرسيليا بعد سقوطه أمام رين 0-2 في الدوري في المرحلة الأخيرة وأمام فياريال 1-3 في الدوري الأوروبي قبل توقّف النشاط خلال النافذة الدولية.

في المقابل حافظ سان جرمان على سجله خالياً من الهزائم في الدوري منذ سقوطه أمام نيس (2-3) في 15 أيلول/سبتمبر الماضي.

ضغط مرسيليا بقيادة هدّافه الغابوني المخضرم بيار ايميريك اوباميانغ في مطلع المباراة من دون أن ينجح في هز شباك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وبعد أن تلقى المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو بطاقة صفراء أولى بعد مرور ربع ساعة، طرده الحكم بالبطاقة الحمراء مباشرة إثر اعتراضه أوباميانغ المنفرد بالمرمى (40)، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

بيد أن مرسيليا فشل في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، لا بل نجح سان جرمان في افتتاح التسجيل عبر فيتينيا، قبل أن يوجّه له البرتغالي غونسالو راموش الضربة القاضية قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.



بريست يستعيد الوصافة

واستعاد بريست المركز الثاني بفوزه الثمين على مضيفه لوريان 1-0.

ويدين بريست بفوزه إلى مهاجمه رومان دل كاستيو الذي احتفل قبل يومين بعيد ميلاده الثامن والعشرين وقبل ساعات بمولوده الأول، حيث سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 86.

وضرب بريست عصفورين بحجر واحد، فهو عاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارة أمام لنس وتعادل مع ليل، واستعاد المركز الثاني من موناكو الفائز على مضيفه متز 5-2 السبت.

ورفع بريست رصيده إلى 50 نقطة بفارق 12 نقطة خلف سان جرمان حامل اللقب وبفارق نقطة واحدة أمام فريق الإمارة.

في المقابل، مُني لوريان بخسارته الثانية في مباريات الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق المدرب أنطوان كومبواريه عودة ناجحة إلى نانت عندما قاد فريقه إلى الفوز على نيس 2-1 في عقر دار الأخير.

وخرج نانت بالتالي من دائرة الخطر بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر.

في المقابل، وعلى الرغم من احتلاله المركز الخامس برصيد 43 نقطة، لم يتمكن فريق المدرب الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي من الحصول سوى على نقطة واحدة في آخر أربع مباريات له على ملعبه "اليانز ريفييرا".

وافتتح ماتيس ابلين التسجيل لنانت (19). وأدرك النيجيري تيريم موفي التعادل لنيس من ركلة جزاء (72)، لكن الضيوف نجحوا في الخروج بثلاث نقاط ثمنية عندما انبرى المصري الدولي مصطفى محمد لركلة جزاء (76).

وعاد مونبلييه أيضا بالفوز من معقل لوهافر بهدفين نظيفين سجلهما جوردان فيري (72) والبديل كريستوفر جوليان (80).

وفرّط رين في الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية بسقوطه أمام ستراسبورغ 0-2.

وكان بوسع رين لو نجح في الفوز في الصعود إلى المركز السادس على حساب لنس، لكنه بقيَ ثامناً برصيد 39 نقطة.

وحسم ستراسبورغ النتيجة على مدى دقيقتين في الشوط الثاني عندما سجل هدفيه بواسطة مارفان سينايا (71) وجيريمي سيباس من مارتينيك (73).

وتنتظر رين مباراة قوية أمام باريس سان جرمان في نصف نهائي كأس فرنسا الأربعاء.

وفاز تولوز على مضيفه كليرمون فيران بثلاثة أهداف من دون رد، سجلها السويسري فنسنت سييرو (8 من ركلة جزاء و79)، والهولندي تيس دالينغا (73).

ورفع تولوز رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمّد رصيد كليرمون عند 20 نقطة في ذيل الترتيب.

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