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محمد بن راشد يزور مجلس عبدالله المنصوري في دبي

3/31/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس سعادة عبدالله المنصوري مدير مكتب دبي في لندن، والذي هنّأ سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولتنا الغالية بمزيد من التقدّم والازدهار.

وقد حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مائدة الإفطار التي أقامها المنصوري على شرف سموه في منزله بمنطقة جميرا في دبي، وحضرها إلى جانب سموه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسلطان بن علي بن سلطان السبوسي وعدد من الحضور.

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