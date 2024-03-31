أردوغان: لم نحقق النتائج المرجوة من الانتخابات المحلية ونحترم قرار الأمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن نتائج الانتخابات البلدية التي جرت الأحد شكلت "نقطة تحول" لحزبه، لكنه وعد "باحترام قرار الأمة".
وقال أردوغان في كلمة أمام حشد من أنصاره في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم "للأسف، لم نحصل على النتائج التي أردناها". وأشارت نتائج جزئية إلى تحقيق المعارضة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد.
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