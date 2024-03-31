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أردوغان: لم نحقق النتائج المرجوة من الانتخابات المحلية ونحترم قرار الأمة

3/31/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن نتائج الانتخابات البلدية التي جرت الأحد شكلت "نقطة تحول" لحزبه، لكنه وعد "باحترام قرار الأمة".

وقال أردوغان في كلمة أمام حشد من أنصاره في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم "للأسف، لم نحصل على النتائج التي أردناها". وأشارت نتائج جزئية إلى تحقيق المعارضة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد.

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