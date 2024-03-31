مصدر رسمي فلسطيني: بيان ما يسمى بـداخلية حماس حول دخول المساعدات إلى قطاع غزة أمس لا أساس له من الصحة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ قال مصدر رسمي فلسطيني إن بيان ما يسمى بـ"وزارة داخلية حماس" حول دخول المساعدات إلى قطاع غزة أمس لا أساس له من الصحة.

وأكد المصدر الرسمي أننا سنستمر في تقديم كل ما يلزم لإغاثة شعبنا، ولن ننجرر خلف حملات إعلامية مسعورة تغطي على معاناة شعبنا في قطاع غزة وما يتعرض له من قتل وتهجير وتجويع.

وأضاف: نؤكد العهد مجددا لشعبنا، ونقول لأبواق حماس ومن يروج لها أن معاناة شعبنا ودمه النازف والتدمير الشامل للقطاع أكبر من المزايدات وأكبر من المشاريع الحزبية الضيقة، ونناشد شعبنا الاستمرار بالتلاحم والتراحم كما عهدناكم دائما. الرحمة لشهدائنا وفرج الله كربة أهلنا في قطاعنا الحبيب وكل فلسطين.







