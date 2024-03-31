حوارية حول أهمية التواصل بين المواطنين والأحزاب

حوارية حول أهمية التواصل بين المواطنين والأحزاب
التاريخ
3/31/2024 7:08:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز القدس للدراسات السياسية ندوة حوارية في مخيم الطالبية، تحت عنوان المشاركة السياسية طريقنا لتدعيم الأردن ودعم فلسطين، بمشاركة أكثر من 70 من نشطاء المجتمع المحلي في مخيم الطالبية ولواء الجيزة.
وسلطت عضوة مجلس أمانة عمّان رانيا الكوز، الضوء على البيئة التشريعية وما وفرته من فرص من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الحزبية.
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