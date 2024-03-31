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حوارية حول أهمية التواصل بين المواطنين والأحزاب

3/31/2024 7:08:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز القدس للدراسات السياسية ندوة حوارية في مخيم الطالبية، تحت عنوان المشاركة السياسية طريقنا لتدعيم الأردن ودعم فلسطين، بمشاركة أكثر من 70 من نشطاء المجتمع المحلي في مخيم الطالبية ولواء الجيزة.


وسلطت عضوة مجلس أمانة عمّان رانيا الكوز، الضوء على البيئة التشريعية وما وفرته من فرص من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الحزبية.

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