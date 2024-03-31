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محاضرة حول فضائل رمضان بجامعة عجلون

3/31/2024 7:08:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية اليوم الأحد، على مدرج عز الدين أسامة محاضرة حول فضائل شهر رمضان المبارك.


وقال رئيس الجامعة الدكتور فراس الهناندة، إن الجامعة تنفذ مثل هذه المحاضرات والندوات بشكل متواصل لتعزيز وتفعيل دور الطلبة بالمشاركة بمختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذ داخل الجامعة.

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