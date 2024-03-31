محاضرة حول فضائل رمضان بجامعة عجلون

محاضرة حول فضائل رمضان بجامعة عجلون
التاريخ
3/31/2024 7:08:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية اليوم الأحد، على مدرج عز الدين أسامة محاضرة حول فضائل شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس الجامعة الدكتور فراس الهناندة، إن الجامعة تنفذ مثل هذه المحاضرات والندوات بشكل متواصل لتعزيز وتفعيل دور الطلبة بالمشاركة بمختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذ داخل الجامعة.
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