الأسرة التربوية بالمفرق تحتفي بذكرى الكرامة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مدرسة الأميرة عالية بنت الحسين الثانوية للبنات اليوم الأحد، احتفالا بمناسبة ذكرى معركة الكرامة بحضور مدير تربية لواء قصبة المفرق أيوب خلف المشاقبة وعدد من القيادات التربوية.
وأكد المشاقبة في كلمته أهمية الدروس والعبر المستقاة من معركة الكرامة الخالدة، لافتا الى بطولات جيشنا العربي في التصدي لجيش العدو وإيقاع الخسائر في صفوفه ورده خائبا.
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