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الأسرة التربوية بالمفرق تحتفي بذكرى الكرامة

3/31/2024 7:08:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مدرسة الأميرة عالية بنت الحسين الثانوية للبنات اليوم الأحد، احتفالا بمناسبة ذكرى معركة الكرامة بحضور مدير تربية لواء قصبة المفرق أيوب خلف المشاقبة وعدد من القيادات التربوية.

وأكد المشاقبة في كلمته أهمية الدروس والعبر المستقاة من معركة الكرامة الخالدة، لافتا الى بطولات جيشنا العربي في التصدي لجيش العدو وإيقاع الخسائر في صفوفه ورده خائبا.

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