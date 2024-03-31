بلدية معاذ بن جبل تكثف حملاتها لمكافحة الحشرات

وقال رئيس البلدية ساري العبادي لوكالة الأنباء الاردنية ( بترا ) اليوم الاحد ، إن الحملات تأتي اثر تزايد معاناة سكان الشونة الشمالية والبلدات والقرى المجاورة من الانتشار الكثيف للحشرات منذ عدة أيام، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في مناطق الأغوار .

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