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بلدية معاذ بن جبل تكثف حملاتها لمكافحة الحشرات

3/31/2024 7:08:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كثفت بلدية معاذ بن جبل في الاغوار الشمالية من حملاتها لمكافحة الحشرات والقوارض في جميع المناطق التابعة .


وقال رئيس البلدية ساري العبادي لوكالة الأنباء الاردنية ( بترا ) اليوم الاحد ، إن الحملات تأتي اثر تزايد معاناة سكان الشونة الشمالية والبلدات والقرى المجاورة من الانتشار الكثيف للحشرات منذ عدة أيام، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في مناطق الأغوار .

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