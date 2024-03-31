بلدية معاذ بن جبل تكثف حملاتها لمكافحة الحشرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كثفت بلدية معاذ بن جبل في الاغوار الشمالية من حملاتها لمكافحة الحشرات والقوارض في جميع المناطق التابعة .
وقال رئيس البلدية ساري العبادي لوكالة الأنباء الاردنية ( بترا ) اليوم الاحد ، إن الحملات تأتي اثر تزايد معاناة سكان الشونة الشمالية والبلدات والقرى المجاورة من الانتشار الكثيف للحشرات منذ عدة أيام، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في مناطق الأغوار .
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