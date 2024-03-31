الوطني لحقوق الإنسان يؤكد حق التعبير بالوسائل المشروعة والسلمية لنصرة غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال متابعته الميدانية للوقفات التضامنية مع أهلنا في قطاع غزة ومتابعة القضايا ذات العلاقة بالتوقيف ضرورة التعبير عن الآراء بالوسائل والطرق السلمية التي أقرها الدستور، وعدم الاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات العامة والخاصة.



كما أكد المركز في بيان الأحد، حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وممارسة الحق في التجمع السلمي والتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمنظومة التشريعية الوطنية التي أكدت أن التوقيف يجب أن يكون في أضيق الحدود واعتباره تدبيرا استثنائيا، مشيرا إلى أن التعبير بالوسائل المشروعة والسلمية يعد النهج المؤدي لنصرة أهلنا في قطاع غزة، مع ضرورة مساندة جهود الدولة الحثيثة منذ بداية العدوان لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات اللازمة كافة.