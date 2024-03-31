أوقاف الرمثا تقيم المجلس العلمي الهاشمي الثالث

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض في المسجد العمري الكبير في الرمثا.
وتحدث مراقب المساجد الشيخ محمد رسمي وردات عن جهود وزارة الأوقاف في تنظيم المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان، وأثر هذه المجالس العلمية في حياة الناس ، من خلال نشر العلم والمعرفة والثقافة في المجتمع وربط الأمة بعلمائها وتراثها.
MENAFN31032024000208011052ID1108041843
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.