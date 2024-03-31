Monday, 01 April 2024 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوقاف الرمثا تقيم المجلس العلمي الهاشمي الثالث

3/31/2024 7:07:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض في المسجد العمري الكبير في الرمثا.


وتحدث مراقب المساجد الشيخ محمد رسمي وردات عن جهود وزارة الأوقاف في تنظيم المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان، وأثر هذه المجالس العلمية في حياة الناس ، من خلال نشر العلم والمعرفة والثقافة في المجتمع وربط الأمة بعلمائها وتراثها.

MENAFN31032024000208011052ID1108041843

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث