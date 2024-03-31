Monday, 01 April 2024 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موائد إفطار رمضانية لرفاق السلاح في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة

3/31/2024 7:07:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أقيمت موائد إفطار رمضانية لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في خدمة وطنهم، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

ورحب قادة التشكيلات والوحدات بالحضور والضيوف الكرام، ونقلوا لهم تحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة، مؤكدين على تجديد اللقاء الرمضاني من الشهر المبارك، من خلال هذه السنة الحميدة التي تجمعنا مع إخواننا المتقاعدين العسكريين من أبناء قواتنا المسلحة.

MENAFN31032024000208011052ID1108041842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث