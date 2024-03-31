موائد إفطار رمضانية لرفاق السلاح في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أقيمت موائد إفطار رمضانية لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في خدمة وطنهم، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
ورحب قادة التشكيلات والوحدات بالحضور والضيوف الكرام، ونقلوا لهم تحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة، مؤكدين على تجديد اللقاء الرمضاني من الشهر المبارك، من خلال هذه السنة الحميدة التي تجمعنا مع إخواننا المتقاعدين العسكريين من أبناء قواتنا المسلحة.
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