موائد إفطار رمضانية لرفاق السلاح في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة

ورحب قادة التشكيلات والوحدات بالحضور والضيوف الكرام، ونقلوا لهم تحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة، مؤكدين على تجديد اللقاء الرمضاني من الشهر المبارك، من خلال هذه السنة الحميدة التي تجمعنا مع إخواننا المتقاعدين العسكريين من أبناء قواتنا المسلحة.

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