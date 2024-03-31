أوقاف الكرك تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف محافظة الكرك اليوم الأحد في المسجد العمري الثالث المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان " القاضي عياض للتعريف بحقوق المصطفى" بحضور عدد من الأئمة والوعاظ وحشد كبير من أفراد المجتمع المحلي.
وقدم رئيس قسم الوعظ والإرشاد الشيخ عمر المعايطة بحضور مدير الأوقاف الدكتور عزام الشمايلة والمساعد للوعظ والإرشاد طارق المعايطة تعريفا شاملا بالقاضي عياض من حيث ولادته ونشأته وترحاله . مشيرا إلى أن القاضي عياض جاء ليربط بين الشمائل وسنة النبي عليه السلام وأخلاقه.
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