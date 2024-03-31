متظاهرون يتوجهون من القدس إلى مقر إقامة نتنياهو

متظاهرون يتوجهون من القدس إلى مقر إقامة نتنياهو
التاريخ
3/31/2024 7:07:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام بتوجه متظاهرين من القدس في مسيرة إلى مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
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