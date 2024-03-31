غريفيث: توزيع المساعدات بغزة دون الأونروا محكوم بالفشل

غريفيث: توزيع المساعدات بغزة دون الأونروا محكوم بالفشل
التاريخ
3/31/2024 7:07:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن أي جهد لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بدون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "محكوم عليه بالفشل".
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