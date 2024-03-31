رصد 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو المطلة

رصد 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو المطلة
التاريخ
3/31/2024 7:07:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد الجيش الإسرائيلي، الأحد، 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة المطلة الحدودية شمالا، دون تسجيل إصابات أو خسائر مادية.
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