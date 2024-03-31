إصابتان جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

إصابتان جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق
التاريخ
3/31/2024 7:07:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب مدنيان بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في محيط دمشق.
وقال مصدر عسكري سوري في تصريح صحفي:“حوالي الساعة 30 : 21 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق”.
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