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إصابتان جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

3/31/2024 7:07:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب مدنيان بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في محيط دمشق.
وقال مصدر عسكري سوري في تصريح صحفي:“حوالي الساعة 30 : 21 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق”.

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