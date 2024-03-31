وفد طبي كويتي يتجه إلى غزة

وفد طبي كويتي يتجه إلى غزة
التاريخ
3/31/2024 7:07:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الجمعية الكويتية للإغاثة (مؤسسة خيرية مستقلة)، الأحد، عن مغادرة فريق إغاثي طبي كويتي مكون من 11 طبيباً واستشارياً بمختلف التخصصات الطبية والجراحية إلى مطار القاهرة، متجهاً إلى قطاع غزة.
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