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أوقاف إربد الأولى تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث

3/31/2024 3:10:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام، بعنوان "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم" للقاضي عياض بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور علي الحوامدة، ومدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري.


واستذكر إمام مسجد سعيد بن زيد في كفر عان الدكتور محمد اللبابنة في الجلسة التي أقيمت في صحن مسجد إربد الكبير، القاضي عياض وحياته العلمية ومؤلفاته وإرثه العلمي الزاخر ونشأته ودوره المهم في إثراء العلوم الشرعية، مؤكداً أهمية السنة الحميدة بإقامة المجالس العلمية الهاشمية والرعاية الملكية لها.


وفي المحور الثاني، قدم رئيس قسم البحوث والدراسات بدائرة الإفتاء العام عمر الروسان، تعريفا بكتاب الشفا وأثره على الفرد والمجتمع، مبينا أنه كتاب نفيس جمع كثيرا من الأحاديث الشريفة، وأثر بشكل كبير في المجتمع.

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