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تعرف على مرضه.. نتنياهو يخضع لعملية جراحية تحت تخدير كامل

3/31/2024 3:10:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في بيان أن نتنياهو سيخضع لإجراء عملية جراحية تحت التخدير الكامل بعد تشخيص إصابته بفتق.
وقال المكتب في بيانه: "الليلة الماضية، خلال فحص روتيني، تم اكتشاف إصابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتق. وبالتشاور مع أطبائه، تقرر أنه بعد انتهاء العمل اليوم (الأحد، 31 مارس/آذار 2024)، سيتم نقل رئيس الوزراء نتنياهو إلى المستشفى لإجراء عملية فتق".
وأضاف البيان أن العملية ستجرى تحت التخدير الكامل.


وسيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، منصب رئيس الوزراء خلال فترة الجراحة.

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