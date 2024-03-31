تعرف على مرضه.. نتنياهو يخضع لعملية جراحية تحت تخدير كامل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في بيان أن نتنياهو سيخضع لإجراء عملية جراحية تحت التخدير الكامل بعد تشخيص إصابته بفتق.
وقال المكتب في بيانه: "الليلة الماضية، خلال فحص روتيني، تم اكتشاف إصابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتق. وبالتشاور مع أطبائه، تقرر أنه بعد انتهاء العمل اليوم (الأحد، 31 مارس/آذار 2024)، سيتم نقل رئيس الوزراء نتنياهو إلى المستشفى لإجراء عملية فتق".
وأضاف البيان أن العملية ستجرى تحت التخدير الكامل.
وسيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، منصب رئيس الوزراء خلال فترة الجراحة.
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