الملك يصل إلى منطقة وادي رم للقاء وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية

الملك يصل إلى منطقة وادي رم للقاء وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية
التاريخ
3/31/2024 3:10:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى منطقة وادي رم للقاء وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية.
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