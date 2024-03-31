نتنياهو يصادق على اجتياح رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تمت المصادقة على خطة لدخول رفح للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأضاف اليوم الأحد أنه تم القضاء على أكثر من 200 شخص من المقاومة في مستشفى الشفاء بينهم قادة كبار.
وأكد أنه لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح وسندخلها بكل تأكيد.
وشدد على أن الضغط العسكري على حماس هام جدا من أجل إعادة المخطوفين.
وتابع: يجب أن ندير مفاوضات إعادة المخطوفين بهدوء وإصرار ونبذل الجهود للتوصل إلى صفقة.
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