نتنياهو يصادق على اجتياح رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تمت المصادقة على خطة لدخول رفح للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف اليوم الأحد أنه تم القضاء على أكثر من 200 شخص من المقاومة في مستشفى الشفاء بينهم قادة كبار.

وأكد أنه لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح وسندخلها بكل تأكيد.



وشدد على أن الضغط العسكري على حماس هام جدا من أجل إعادة المخطوفين.



وتابع: يجب أن ندير مفاوضات إعادة المخطوفين بهدوء وإصرار ونبذل الجهود للتوصل إلى صفقة.